Teófilo marcó cuando Rodallega silenció a Junior tras la presentación de Muriel: serie abierta en la Superliga

Fiesta total en el Metropolitano para el partido de ida de la Superliga entre Junior de Barranquilla y Santa Fe. Los dos campeones de Liga del 2025 se dan cita en el trofeo que inicia la temporada del fútbol colombiano. El club barranquillero tocó la gloria en diciembre y el ‘León’ en junio. Ahora juegan para conocer el supercampeón del FPC.

Junior de Barranquilla propuso y Santa Fe y Dimayor aceptaron. El club barranquillero tenía que comenzar la Superliga de visitante y cerrar de local, en el Metropolitano, pero por fuerza mayor se tuvieron que intercambiar las sedes, dejando al ‘León’ con el partido de vuelta en El Campín.

Ahora, la serie sigue totalmente abierta y el club de Bogotá podrá tener la ventaja de su gente para el compromiso definitivo en El Campín. Todo el cambio en la logística se debe a la remodelación que tendrá el Metropolitano por orden de la Conmebol, ya que el estadio será la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026. Las obras comenzarán en próximos días e incluso el Junior tendrá que seguir la temporada en Cartagena, con Copa Libertadores a bordo.

Gol de Hugo Rodallega con Santa Fe ante Junior por Superliga. Foto: Jairo Cassiani/Colprensa.

Antes de comenzar el partido, los hinchas de Junior hicieron acto de presencia. Ante Santa Fe, hubo pirotecnia, humo, cantos y toda una emoción por ver al ‘Tiburón’ en una nueva temporada. La emoción no estuvo a la altura de los primeros 90 minutos, donde Teófilo Gutiérrez salvó en la segunda parte lo que iba a ser condenado a derrota tras el gol de Hugo Rodallega antes de finalizar el primer tiempo.

Rodallega asustó con el 1-0 y apagó la fiesta del Junior

El primero en pegar fue Santa Fe con su Hugo Rodallega luego de la fiesta del Junior. El goleador reapareció para salvar al ‘León’ otra vez en una instancia definitiva. Luego de anotar, cojo, en la final de la Liga Betplay en junio pasado ante el DIM, otra vez hizo acto de presencia con un lindo remate tras un blooper para bajarle los ánimos al Junior.

🦁🏆 ¡GOLAZO DE HUGO RODALLEGA! ¡Zapatazo romper la igualdad en el Metropolitano y darle la ilusión a la hinchada ‘cardenal’! #SUPERLIGAxWIN pic.twitter.com/26Vh2flIxk — Win Sports (@WinSportsTV) January 16, 2026

Por si fuera poco, Junior aprovechó este partido para presentar a su nuevo refuerzo. En el entretiempo de la ida de la Superliga, Luis Muriel saltó a la gramilla del Metropolitano, dio sus primeras palabras como jugador del Junior y en medio de un show de luces, dejó claro su sentido de pertenencia con la ciudad y la Costa Caribe.

Todo eso iba bien hasta que apareció el gol de Hugo Rodallega para silenciar ‘El Metro’. El delantero de Santa Fe ya había avisado con una anotación en la que fue pillado en fuera de lugar. La defensa del Junior no tomó las medidas ante el aviso del goleador y solamente faltaba el blooper de Jhomier Guerrero para asistir al goleador del ‘León’, que no perdonó y otra vez marcó. 1-0 antes de finalizar el primer tiempo y la presentación de Muriel.

Teófilo le dio un respiro al Junior al final

Sobre el minuto 73, el recién ingresado Teófilo Gutiérrez marcó el 1-1 final de forma agónica, cuando Junior no se encontraba en la cancha y Santa Fe controlaba cada línea del campo. La idea del técnico Pablo Repetto estaba funcionando, pero el ídolo de Barranquilla, la que tuvo, la mandó a guardar para maquillar la presentación del local y dejar abierta la serie que se definirá en El Campín.

🎥 ¡𝗘𝗹 '𝗧𝗶𝗯𝘂𝗿𝗼́𝗻' 𝗰𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮 𝗲𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗮! 🦈👏



Teófilo Gutiérrez marcó el empate para @JuniorClubSA en la Final Ida de la #SuperLigaBetPlayDIMAYOR 2026😎 pic.twitter.com/6qcrm6W9hU — DIMAYOR (@Dimayor) January 16, 2026

A eso se incluye la expulsión de ‘Teo’ al final por simular un penalti y ahora es la baja más sensible para la vuelta.

Tras el 1-1 en Barranquilla, Santa Fe y Junior medirán fuerzas el próximo 21 de enero en El Campín de Bogotá, a partir de las 7:30 pm hora colombiana. El ‘León’ busca su quinta corona, mientras que el ‘Tiburón’ quiere la tercera Superliga en su historia.