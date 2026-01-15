Deportes

Impensado gol de Rodallega amarga al Junior en la Superliga: Celebra Santa Fe tras el blooper de Guerrero

Un gol que nadie vio venir al final del primer tiempo de la ida de la Superliga Betplay en el Metropolitano de Barranquilla. Hugo Rodallega amarga al Junior y celebra Santa Fe.

William Horacio Perilla Gamboa

16 de enero de 2026, 1:47 a. m.
Momento exacto del blooper de Guerrero y el remate de Hugo Rodallega.
Momento exacto del blooper de Guerrero y el remate de Hugo Rodallega.

Hugo Rodallega vuelve a aparecer para salvar a Santa Fe en una final. Luego de anotar, cojo, en la final de la Liga Betplay en junio pasado, otra vez hace acto de presencia con un lindo remate tras un blooper para bajarle los ánimos al Junior de Barranquilla.

Junior siempre ha sido el favorito para esta Superliga. El campeón de diciembre tiene un margen amplio de ventaja tras enfrentar la serie definitiva con pocos días de diferencia por la final de la Liga. A eso se suma el mercado de pases en el que incluyó a Luis Fernando Muriel para romper la ventana de transferencias.

Fue precisamente el partido de ida de Santa Fe el momento para presentar a su nuevo refuerzo. En el entretiempo del partido, Luis Muriel saltó a la gramilla del Metropolitano, dio sus primeras palabras como jugador del Junior y dejó claro su sentido de pertenencia con la ciudad y la Costa Caribe. Antes, apareció el gol de Hugo Rodallega para silenciar ‘El Metro’.

Rodallega ya había avisado con una anotación en la que fue pillado en fuera de lugar. La defensa del Junior no tomó las medidas ante el aviso del goleador y solamente faltaba el blooper de Jhomier Guerrero para asistir al goleador del ‘León’, que no perdonó y otra vez marcó, siendo totalmente legal para el 1-0 antes de finalizar el primer tiempo y la presentación oficial de Muriel, quien estuvo acompañado del periodista español Cristóbal Soria.

Gol de Hugo Rodallega para apagar la apoteósica bienvenida del Junior

Era fiesta total en el Metropolitano para el partido de la Superliga Betplay, pero en Barranquilla pocos contaban el gol de Rodallega. Esta es una serie que enfrenta a los dos campeones de Liga del 2025. El club barranquillero tocó la gloria en diciembre y el ‘León’ en junio, juegan para conocer el super campeón de Colombia.

Los hinchas de Junior hicieron acto de presencia, pero la bienvenida no se compara con lo que fue el juego de la final en diciembre contra Deportes Tolima. Ante Santa Fe, hubo pirotecnia, humo, cantos y toda una emoción por ver al ‘Tiburón’ en una nueva temporada.

Santa Fe toma ventaja en la serie y va 1-0 y se ilusiona con su quinta corona de Superliga, mientras que el Junior espera superar al ‘León’ y así llegar a su cuarto título en esta competición. Sobre el minuto 73 llegó el empate por medio de Teófilo Gutiérrez.

