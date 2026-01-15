Deportes

Apoteósico recibimiento de los hinchas del Junior en la ida de la Superliga: Dejó pálido a Santa Fe

En el Metropolitano, los hinchas del Junior de Barranquilla le dieron una espectacular bienvenida a los jugadores mientras ambos clubes salían a la cancha.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

16 de enero de 2026, 1:33 a. m.
Imagen aérea del estadio Metropolitano.
Imagen aérea del estadio Metropolitano. Foto: Pantallazo Win Sports

Fiesta total en el Metropolitano para el partido de ida de la Superliga Betplay entre el Junior de Barranquilla y Santa Fe. Los dos campeones de Liga del 2025 se dan cita en el trofeo que inicia la temporada del FPC. El club barranquillero que tocó la gloria en diciembre y el ‘León’ en junio, juegan para conocer el super campeón de Colombia.

Junior de Barranquilla propuso y Santa Fe y Dimayor aceptaron. El club barranquillero debía comenzar la Superliga de visitante y cerrar de local, pero por fuerza mayor tuvo que intercambiar las sedes, dejando al ‘León’ con el partido de vuelta en El Campín.

Todo esto se debe a una remodelación que tendrá el Metropolitano por orden de la Conmebol, ya que será la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026. Las obras comenzarán apenas acaben el juego de ida de la Superliga e incluso el Junior tendrá que seguir la temporada en Cartagena, con Copa Libertadores a bordo.

Antes de comenzar la ida, los hinchas de Junior hicieron acto de presencia, pero la bienvenida no se compara con lo que fue el juego de la final en diciembre contra Deportes Tolima, que fue más intensa y más calor e intensidad. Ante Santa Fe, hubo pirotecnia, humo, cantos y toda una emoción por ver al ‘Tiburón’ en una nueva temporada. Luego, en el entretiempo, cayó la presentación oficial de Luis Fernando Muriel.

Además de la bienvenida a los equipos, la ida de la Superliga fue el momento para que Luis Fernando Muriel fuera presentado ante los hinchas del ‘Tiburón’. Con show de luces, el club llevó a cabo la logística. El delantero que llega del Orlando City también tuvo sus primeras palabras como nuevo jugador del gigante barranquillero.

Gol de Hugo Rodallega que apagó el Metropolitano

Todo estaba dado para que Junior tuviera una buena presentación ante Santa Fe, pero las cosas no son así y un gol de Hugo Rodallega apagó la emoción de la Superliga en Barranquilla. Un blooper de Jhomier Guerrero fue el comienzo del desastre antes de finalizar el primer tiempo y la presentación de Muriel.

Gol de Hugo Rodallega con Santa Fe ante Junior por Superliga.
Gol de Hugo Rodallega con Santa Fe ante Junior por Superliga. Foto: Jairo Cassiani/Colprensa.

Antes, a Hugo ya le habían anulado un gol por fuera de lugar y en su segundo mano a mano tampoco falló y la anotación ya fue legal. 1-0 con la máxima estrella del ‘León’ apagando la euforia por la Superliga y la presentación de Luis Muriel en el Junior. Sobre el minuto 73 llegó el empate por medio de Teófilo Gutiérrez.

