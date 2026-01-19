Fuad Char dijo cuál es el mejor equipo del fútbol colombiano: “Tratamos de imitarlos”

Fuad Char ha marcado una época como máximo accionista del Junior de Barranquilla. Bajo su mandato han conseguido las once estrellas que lucen en su escudo, la última de ellas el pasado mes de diciembre después de vencer al Deportes Tolima en Ibagué.

Aún con ese gran trabajo al mando del cuadro rojiblanco, ‘Don Fuad’ todavía cree que le falta camino por recorrer para ser considerado como el mejor equipo del fútbol colombiano.

Lesión golpea a Junior: titular se va de grave parte médico y estaría más de 2 meses de baja

De hecho, tiene un ejemplo de lo que quiere lograr en un futuro. En entrevista con Win Sports confesó su admiración por Atlético Nacional y el modelo de club que construyeron hasta ser amplios dominadores en el palmarés general.

“Es la institución número 1 del fútbol profesional colombiano. Nosotros tratamos de imitarlos y seguir esa línea que ellos han marcado en el fútbol. Ese es el número 1 de Colombia, indudablemente”, sentenció.

Que rapidito se les cayó el discurso barato del pobre Chavito a estos. Los que mantienen pendientes son ellos, pero al final hasta el mismo Fuad Char lo tiene clarísimo: Al que todos tienen que mirar es a uno solo. 🇳🇬🔇🤫 https://t.co/b8NuxOIa7n pic.twitter.com/F6tKTvXllT — Blog Verdolaga (@BlogVerdolaga) January 19, 2026

Atlético Nacional es el más veces campeón de la Liga BetPlay con 18 coronas, pero también tiene en su palmarés dos títulos de Copa Libertadores, ocho de Copa Colombia, cuatro de Superliga y la única Recopa Sudamericana.

Sumado a eso, cuenta con una sede deportiva de alto nivel en el municipio de Guarne y goza de una salud económica que le permite fichar jugadores de renombre como Matheus Uribe, David Ospina o Alfredo Morelos sin comprometer sus finanzas.

Se acabó la novela de Alfredo Morelos: definió su equipo y firma contrato por tres años

A nivel de hinchada, el conjunto verdolaga también supera al resto de clubes en Colombia. El año pasado superó a todos en estadísticas de asistencia, aún cuando no clasificó a ninguna de las dos finales en la liga local.

Aunque internamente se calificó como un mal año, Nacional sumó dos títulos en 2025: la Superliga contra Atlético Bucaramanga y la Copa Colombia contra Independiente Medellín, ambas en condición de visitante.

Las palabras de Fuad Char retumban en el fútbol profesional colombiano, pues son una muestra clara de lo que significa competir contra un grande del continente.

Junior de Barranquilla enfrentando a Atlético Nacional. Foto: Colprensa - David Jaramillo.

Las dos victorias de Junior sobre Nacional

Aún con esa diferencia que ve el máximo accionista, Junior de Barranquilla consiguió dos victorias recientes sobre Atlético Nacional.

Primero lo eliminó de los cuadrangulares semifinales en la Liga BetPlay 2025-II con un empate en condición de visitante y una victoria contundente en el Metropolitano.

Luego de eso, Junior levantó su undécima estrella y no contento le quitó el fichaje de Luis Fernando Muriel.

Atlético Nacional apuntaba al delantero de Santo Tomás como su fichaje de lujo para la presente temporada, sin embargo, se quedaron con las ganas por la decisión del propio jugador.

Muriel nunca escuchó las ofertas del conjunto verdolaga y le dio prioridad a su sueño de jugar en Junior, el equipo de su tierra y con el que soñaba desde que debutó como profesional.