Junior llega a 11 estrellas y mueve drásticamente la tabla de campeones: Así queda el palmarés del fútbol colombiano

Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga Betplay, obtuvo la estrella 11 en su historia y movió drásticamente la tabla de campeones del FPC.

William Horacio Perilla Gamboa

17 de diciembre de 2025, 2:42 a. m.
Junior vs. Nacional, por cuadrangulares de Liga BetPlay 2025-II
Junior vs. Nacional, por cuadrangulares de Liga BetPlay 2025-II | Foto: Colprensa

Noche histórica en el fútbol colombiano tras el nuevo título de la Liga Betplay para Junior de Barranquilla, que obtiene la estrella 11 en su historia tras vapulear con categoría al Deportes Tolima en la final. Dominó total del ‘Tiburón’ que apagó rápidamente la expectativa en la previa y arrasó en la instancia definitiva.

En la ida en el Metropolitano, tras una apoteósica fiesta en gradas con bengalas y muchos juegos pirotécnicos, Junior goleó con un soberbio 3-0 que le alcanzó para prácticamente cerrar la serie. Y en la vuelta, sobre el minuto 70, comenzó la salida masiva de hinchas en el Murillo Toro de Ibagué tras el gol de José Enamorado al minuto 17 y no tener capacidad para al menos empatar el partido.

Al final, fue 1-0 en el partido de vuelta y 4-0 en el marcador global para que Junior de Barranquilla grite campeón, suma su estrella 11 y clasifique de forma directa a la fase de grupos de Copa Libertadores.

Solvencia, jerarquía, definición, picardía. Todos los ingredientes para no dejar dudas en una nueva definición en el fútbol colombiano.

Junior celebra la estrella 11 de su historia sobre Deportes Tolima.
Junior celebra la estrella 11 de su historia sobre Deportes Tolima. | Foto: Jorge A Cuéllar/Colprensa

Este trofeo también significa un movimiento drástico en la tabla de campeones en el fútbol colombiano. Tras Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali, había un triple empate en lo que tiene que ver con estrellas (títulos de Liga), que Junior de Barranquilla se encargó de desempatar y ahora le toma ventaja a Deportivo Cali y Santa Fe.

El palmarés del fútbol colombiano tras un nuevo título de Liga para el Junior

Deportes Tolima se lamenta en el fondo de tabla y queda con tres títulos en la lista y una Copa Colombia en su haber. Ha derrotado a Nacional, Millonarios, Deportivo Cali y Santa Fe, pero no le pudo hacer frente al Junior, que se ubica en la cuarta posición entre los más campeones de Liga en la historia del FPC.

  • Atlético Nacional: 36 títulos (18 Ligas, 7 Copas Colombia, 4 Superligas, 2 Libertadores, 1 Recopa, 2 Merconorte y 2 Interamericanas)
  • Millonarios: 23 (16 Ligas, 3 Copas Colombia, 2 Superligas, 1 Merconorte, 1 Copa Simón Bolívar)
  • Santa Fe: 19 (10 Ligas, 2 Copas Colombia, 4 Superligas, 1 Sudamericana, 1 Suruga Bank, 1 Copa Simón Bolívar)
  • América de Cali: 17 (15 Ligas, 1 Merconorte, 1 Copa Simón Bolívar)
  • Junior de Barranquilla: 15 (11 Ligas, 2 Copas Colombia, 2 Superligas)
  • Deportivo Cali: 12 (10 Ligas, 1 Copa Colombia, 1 Superliga)
  • Independiente Medellín: 9 (6 Ligas, 3 Copas Colombia)
  • Once Caldas: 5 (4 Ligas, 1 Copa Liberadores)
  • Deportes Tolima: 5 (3 Ligas, 1 Copa Colombia, 1 Superliga)

