Fuad Char le cierra la puerta a James Rodríguez en Junior: reveló detalle “para el olvido” que dañó todo

Fue público y oficial que a principios de 2025, Junior de Barranquilla buscó fichar a James Rodríguez tras la salida del volante de Rayo Vallecano. Sin embargo, las negociaciones, que encabezó el propio accionista tiburón, Fuad Char, no prosperaron y el capitán de la Selección Colombia se decantó por Club León de México.

Ya pasó un año de aquel suceso, y en pleno mes de enero de 2026, Fuad Char contó detalles de qué fue lo que pasó. De hecho, lo tiene claro: no volverá a negociar con James Rodríguez, a día de hoy sin equipo, para que llegue a Junior de Barranquilla.

James Rodríguez no tiene lugar en Junior: Fuad Char le cierra la puerta. Foto: Getty Images y escudo oficial del Junior de Barranquilla.

“Es un capítulo para el olvido”: Fuad Char sobre las negociaciones con James Rodríguez

Fuad Char lo contó este lunes, 19 de enero de 2026, en diálogo con Medio Tiempo de Win Sports. La periodista Pilar Velásquez le indagó: “Le quiero hacer una pregunta directa: ¿Usted volvería a negociar con James Rodríguez?”.

Sin titubear, Fuad Char respondió: “No. No... No (risas)”.

Y explicó: “No, porque cogió a un viejito como yo, me hizo viajar a Medellín porque le iba a ratificar nuestra oferta. Le estábamos ofreciendo esta vida y la otra, y allá cuando llego ya me tenía un representante nuevo y me dijo que no, que no se podía. No... Ese es un capítulo para el olvido”.

James Rodríguez dio su versión de por qué no llegó a Junior

En enero de 2025, recién llegado a Club León, James Rodríguez habló con Fox Deportes y allí le preguntaron si era cierto que estuvo muy cerca de llegar a Junior de Barranquilla. También respondió tajante: “No”.

Y agregó: “Desde un principio todos sabían que era difícil. Sí, hemos hablado, pero desde un principio sabían que era duro. Creo que más el ruido y esas cosas, creo que lo han hecho ellos, pero ya todos sabían que era duro por diferentes cosas”.

Desde ese momento y hasta hoy, el tema pareció quedar en el olvido. Sin embargo, tomando en cuenta que Junior es el vigente campeón de Colombia, y trajo como refuerzo estrella a Luis Fernando Muriel, tiene los reflectores encima y por eso le volvieron a preguntar a Fuad por James.

James Rodríguez aún no tiene equipo

Faltan seis meses para que arranque el Mundial 2026, y las noticias son las mismas para James Rodríguez: no tiene equipo el capitán de la Selección Colombia.

James Rodríguez sigue sin equipo: su último club fue León de México. Foto: Getty Images

Hay rumores sobre una posible llegada a la MLS, aunque la prensa deportiva en Colombia también reveló que tiene ofertas desde Argentina e, incluso, en Liga BetPlay. No obstante, El tiempo corre y para el capitán Tricolor es indispensable moverse rápido.