El presagio de Fuad Char que ilusionó a los hinchas de Junior: puso a pensar en Nacional

Fuad Char, máximo accionista y reconocido hincha del Junior, lanzó un presagio que ilusiona a los hinchas del tiburón. Afirmó que si el equipo que dirige Alfredo Arias le gana a Nacional en la final de ida, esa ventaja les será suficiente para ser campeones.

Fuad Char sentenció a Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez: ultimátum en Junior antes de la final contra Nacional

El mencionado partido de ida en la final, entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, será este martes, 2 de junio de 2026, en el estadio Romelio Martínez. La pelota rodará a partir de las 7:30 p.m., con los hinchas del tiburón haciendo las veces de local.

Fuad Char: “Si ganamos mañana, somos campeones”

La prensa barranquillera habló con Fuad Char, el pasado 1 de junio, y le preguntaron por su opinión sobre Atlético Nacional. El dirigente, sensato, dijo: “Vamos a ganarles. Si ganamos mañana, somos campeones. Se los digo”.

🎙️ “Si ganamos mañana… somos campeones”, el tajante mensaje de Fuad Char pic.twitter.com/Ie80mKJoPT — Cuid Sports (@cuidsports) June 1, 2026

En ambas hinchada generó bastante ruido la declaración. Y no muy lejos de la realidad, si Junior le saca una buena ventaja a Nacional, de local, viajará más tranquilo a Medellín para tratar de levantar la estrella 12 de su historia.

El ejemplo más reciente data de la final de la Liga BetPlay 2025-ll. Junior goleó a Tolima por 3-0 en Barranquilla, en el juego de ida, y viajó a Ibagué con medio triunfo en el bolsillo. Lo ratificó en el Manuel Murillo Toro, venciendo otra vez pero 1-0.

Hay mucha expectativa, pues Junior está a puertas de un bicampeonato. A Diego Arias y sus dirigidos solo les queda jugar las competencias locales, pues acabaron eliminados en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y no alcanzaron a ingresar a Sudamericana.

Junior de Barranquilla, campeón de la Liga BetPlay 2025-ll. Foto: Jorge Cuéllar/Colprensa.

Atlético Nacional, un rival de peso para Junior

Más allá de las históricas finales que han jugado Atlético Nacional y Junior, el verde de Antioquia pinta como el equipo más laureado de Colombia. Por tanto, espera sumar un trofeo más en sus vitrinas, y la ilusión crece con base a lo hecho a lo largo de todo el semestre.

Los verdolagas acabaron líderes del todos contra todos con 40 puntos en 19 fechas. Además, tuvieron una diferencia de gol de +20, y tanto en cuartos de final como en semifinales se impusieron con contundencia sobre Internacional de Bogotá y Deportes Tolima.

Atlético Nacional cerrará de local la gran final, en Medellín, el 8 de junio. Foto: Captura a foto de @nacionaloficial

Aunque estaría en duda el futuro de Diego Arias, según algunos reportes de la prensa deportiva en Colombia, tanto él como sus dirigidos tienen el gran objetivo de ganar la estrella 19 de su historia.