La dirección del partido Cambio Radical tendrá un viraje en medio del panorama electoral que se vive en el país. Según anunciaron, saldrá de ese cargo Germán Córdoba, tras haber renunciado en un comité el pasado jueves 28 de junio.

Cambio Radical: ¿qué pasará tras la muerte de Germán Vargas Lleras? Una dirección colegiada, entre las propuestas

“En reunión del Comité Central realizada el pasado jueves 28 de mayo de 2026, se tomó la decisión de aceptar la renuncia del doctor Germán Córdoba Ordóñez como Director Nacional de esta colectividad”, anunciaron en ese partido.

Igualmente, se aclaró que hasta que no se realice una convención nacional, que es la instancia de elegir al director, esta será ejercida en forma de encargo por parte de Enrique Vargas Lleras y de Fuad Char.

Por un lado, se trata del cacique político de la casa Char, que ha sido uno de los líderes de esa colectividad, especialmente en el Caribe y en Barranquilla. Desde la primera vuelta, Char anunció su respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella luego de que el partido dejara en libertad a sus militantes.

De otra parte, Enrique Vargas Lleras es el hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras quien era el líder natural del partido, sin embargo, tras su fallecimiento el pasado 8 de mayo su hermano ha tenido mayor incidencia en las decisiones de la colectividad.

Enrique Vargas Lleras será uno de los directores encargados. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“El Comité Central destacó y agradeció el trabajo adelantado por el doctor Germán Córdoba Ordóñez durante su gestión como Director Nacional del Partido, cargo que desempeñó desde el 31 de agosto de 2018 hasta la fecha”, dijeron desde el partido.

Y agregaron que “la decisión adoptada envía un mensaje de unidad, liderazgo y fortalecimiento institucional para toda la colectividad, manteniendo vivo el legado y los principios del líder natural de esta colectividad, Germán Vargas Lleras”.

Fuad Char, dirigente barranquillero, será una de las cabezas encargadas del partido. Foto: @JuniorClubSA

Germán Córdoba era una de las personas más cercanas a Vargas Lleras políticamente.

Recientemente, en entrevista con SEMANA, había dado luces de que daría un paso al costado en materia política. Lo hizo en medio del lanzamiento de su libro Cortafuegos, una novela que refleja su pasión por la literatura.

“Soy un comprador compulsivo de libros: compro más de lo que leo. No los rayo, los cuido, no los presto porque los destrozan”, dijo en esa ocasión.

Sobre esa obra explicó: “Hay una amistad entre tres personajes muy distintos: el librero viejo, el fracasado de 40 y el millennial. Para mí, la amistad es el sentimiento más poderoso que puede sentir un ser humano, más que el amor. Es desinteresada”.