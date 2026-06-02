Así reaccionó Alfredo Saade tras suspensión de la Procuraduría por su presunta participación en política: “No sufro de miedos”

Este martes, 2 de junio, la Procuraduría General de la Nación suspendió del cargo a Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil, al considerar que este habría participado en política a favor del candidato presidencial Iván Cepeda, quien el próximo 21 de junio se disputará la Presidencia de la República, en segunda vuelta, con el aspirante Abelardo de la Espriella.

Procuraduría suspende a Alfredo Saade por presunta participación en política

En tal sentido, el Ministerio Público dio apertura a una investigación disciplinaria por el presunto activismo político que ha llevado a cabo Saade a través de redes sociales, a pesar de que como funcionario público se lo impide la ley.

“Utilizar el cargo para participar de manera indebida en controversia política consistente en la publicación de unos mensajes en su cuenta de la red social X en la que se identifica como embajador de Colombia en Brasil, al generar su apoyo en favor de una campaña política y hacer parte de la controversia que la actual campaña suscita”, indicó la Procuraduría.

A propósito, algunos de los mensajes de Saade a través de su cuenta en X han sido: “Le pido a @AABenedetti que renuncie ya... él sabe para qué @petrogustavo; presidente @petrogustavo victoria o muerte. El país lo necesita libre de ataduras; renuncie al cargo, demuestre cómo es que se ponen 15 millones de votos en las urnas. Levántate, Colombia”.

Tras la reciente decisión de la Procuraduría, Saade dijo en Blu Radio, esta mañana de martes 2 de junio que, según su abogado, él no ha participado en política.

“Según mi abogado, yo no he participado en política”, dijo Saade en la emisora citada anteriormente.

El embajador suspendido también recalcó que, por el momento, no ha sido notificado de esa decisión por el Ministerio Público.

“Yo conquisto corazones para Jesucristo todos los días en las calles cuando puedo, entonces eso no necesariamente tiene que ser así tomado”, agregó en dicha entrevista.

En la entrevista también le consultaron si el presidente Gustavo Petro va a renunciar a su cargo, tal como él se lo pidió en un mensaje en X.

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“Imagínese cómo le voy a decir eso a usted. No, no, no... Yo no sufro de miedos”, se limitó a responder Saade ante la pregunta en cuestión.