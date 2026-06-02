La posibilidad de que el presidente Gustavo Petro renuncie a su cargo para liderar la campaña de Iván Cepeda a la Presidencia despertó un revuelo político en el arranque de la contienda para la segunda vuelta del 21 de junio.

¿Gustavo Petro anticipó su renuncia a la Presidencia para ponerse al frente de la campaña de Iván Cepeda? Uno de sus mensajes encendió las alarmas

El mandatario publicó un mensaje en su cuenta de X que generó múltiples interpretaciones. “Vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”, afirmó Petro tras hacer un análisis de la situación política e histórica del país y referirse a los poderes en la región, además de atacar a quien hoy es su principal adversario, Abelardo de la Espriella.

El problema es que Petro no puede hacer campaña política ni pedir abiertamente que voten por determinado candidato, en este caso Cepeda, a pesar de que algunos consideran que el mandatario ha sobrepasado esa línea como ningún presidente lo había hecho en la historia del país. Este domingo, Petro mostró el voto en favor de Cepeda tras sufragar en la mesa 1 del Congreso, y días antes había enviado mensajes que muchos cuestionaban como indebida intromisión en política. Hasta ahora, la Procuraduría no lo ha sancionado.

El presidente Gustavo Petro mostró su voto por Iván Cepeda. Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

Por eso, muchos plantean que la única opción que tiene Petro para hacer campaña por el candidato que representa la continuidad de su gobierno es dar un paso al costado de la Presidencia cuando restan 66 días para que entregue el cargo.

Personas que han sido cercanas al despacho presidencial ya han sugerido ese camino. “Presidente Gustavo Petro, victoria o muerte. El país lo necesita libre de ataduras, renuncie al cargo, demuestre cómo es que se ponen 15 millones de votos en las urnas”, afirmó el embajador de Colombia en Brasil, el autodenominado pastor Alfredo Saade, quien alguna vez fue jefe de Despacho de Petro. La misma invitación se la extendió al ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien se le sigue endilgando parte de la responsabilidad de lograr que Petro llegara a la Presidencia en 2022.

Precisamente, Saade pidió que vuelvan a recurrir a Benedetti y a Roy Barreras, otro zorro político que acertó en el análisis que había hecho de lo que pasaría en la primera vuelta presidencial y que, aunque tuvo una escasa votación, había anunciado, anticipando su derrota, que apoyaría a Cepeda en la segunda vuelta. Barreras, como otros líderes que han estado con el petrismo, ya estarían buscando convocar a los sectores de centro que deben conquistar para la segunda vuelta.

El hecho de que Petro esté pensando en salir a hacer campaña podría generar múltiples interpretaciones. Por un lado, se vería como una incapacidad de Cepeda de liderar ese proceso. Además, como dijo la representante Katherine Miranda, reflejaría una falta de responsabilidad con la dignidad presidencial y quienes lo eligieron hace cuatro años.

Algunos interpretan que si Petro renuncia, mostraría cierta debilidad hacia Iván Cepeda para liderar esa contienda. Foto: Alejandro Acosta

El expresidente César Gaviria lo criticó por ese hecho. “Presidente Petro, gobierne o renuncie, pero no le haga más daño a la democracia”, le dijo. Y le recomendó no dejar abandonado el cargo.

“Ya el presidente Petro acabó con las instituciones. Prometió una paz que no cumplió. Nos dejó un país con más violencia, más terrorismo, más pobreza y más coca que la que encontró. En cuatro años no menguó ninguno de los males que prometió erradicar. Hoy solo nos queda pedirle una cosa: que respete lo poco que queda”, dijo.

Las próximas horas serán definitivas para saber si el mandatario da un paso al costado o si se quedará en el cargo hasta el 7 de agosto. Las dudas quedan alrededor de si se mantiene en la Casa de Nariño, ¿cómo hará para hacerle frente a De la Espriella y darle el espaldarazo que necesita Cepeda para lograr la continuidad que busca de su gobierno sin ser sancionado? Es una delgada línea que el mandatario hasta ahora ha logrado transitar sin que haya perjuicios en su contra.