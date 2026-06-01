¿Gustavo Petro anticipó su renuncia a la presidencia para ponerse al frente de la campaña de Iván Cepeda? Uno de sus mensajes encendió las alarmas

Gustavo Petro no quedó satisfecho con los resultados electorales de la primera vuelta presidencial, donde Abelardo de la Espriella aventajó a Iván Cepeda, su candidato, con más de 600.000 respaldos en las urnas.

Y no ha ocultado su molestia. En su red social X, el primer mandatario escribió varios mensajes que, a juicio de varios abogados, obedecen a una clara intervención en política.

Este lunes, 1 de junio, el jefe de Estado fue más allá y dejó en el aire la posibilidad de ponerse al frente de la campaña presidencial de Iván Cepeda, una jugada política que, jurídicamente, solo se lograría si él renuncia a la Presidencia o solicita una licencia no remunerada.

Iván Cepeda y Gustavo Petro. Foto: Twitter: Iván Cepeda

Tras un extenso texto, donde Petro se fue lanza en ristre contra Abelardo de la Espriella, el primer mandatario escribió textualmente: “Vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”.

A qué se refiere el presidente cuando escribe que se pondrá al frente. ¿Renunciará a su cargo? ¿Solicitará una licencia no remunerada para hacer campaña política por el líder de izquierda? O, al contrario, ¿organizará la campaña desde la Casa de Nariño violando la ley y exponiéndose aún más a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara?

La respuesta solo la tiene el jefe de Estado, quien además escribió en X: “Tengo la obligación moral con la humanidad y con la historia y la vida de derrotar al fascismo mafioso. Llamo a toda persona demócrata a defender la democracia contra la muerte que se avecina”. Y propuso una “enorme alianza por la vida sin exclusiones”.

Katherine Miranda, representante a la Cámara Foto: Paula López

La congresista de la Alianza Verde, Katherine Miranda, fue una de las primeras en reaccionar al escrito de Petro y se adelantó a considerar que el jefe de Estado se apartará de la Casa de Nariño para hacer campaña.

“¿Renunciará Petro para hacerle campaña a Cepeda? Yo creo que sí. Si renuncia para convertirse en jefe de campaña de Iván Cepeda, estaría diciéndole al país que la dignidad presidencial, la estabilidad institucional y las responsabilidades del cargo son secundarias frente a los intereses de su proyecto político. No le interesa el país, solo el poder”.

El embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, le echó más leña al fuego y habló directamente de la renuncia del presidente.

“Presidente Gustavo Petro, victoria o muerte. El país lo necesita libre de ataduras; renuncie al cargo y demuestre cómo es que se ponen 15 millones de votos en las urnas. Levántate, Colombia”, dijo.

Armando Benedetti y Alfredo Saade. Foto: Semana

Por ahora, la suerte del presidente Petro en la presidencia es especulación y su mensaje es objeto de múltiples interpretaciones porque él, oficialmente, no ha aclarado lo que quiso decir.

Lo que sí es confirmado es la preocupación y el desespero que existe en la Casa de Nariño por los resultados en las urnas este domingo y que ha llevado a distintos sectores políticos de izquierda a pedir, incluso, la renuncia del ministro del Interior, Armando Benedetti, para que haga política.

El propio embajador Saade volvió a escribir en X: “Le pido a Armando Benedetti que renuncie ya... él sabe para qué”.

Si Petro renuncia a su cargo a dos meses de finalizar su mandato, se pondría al frente de la campaña de Cepeda y, seguramente, enderezaría su rumbo en los próximos 21 días. Sin embargo, a juicio de varios analistas políticos, demostraría sobre el terreno que le importa más sostener su poder durante el próximo cuatrienio y no la atención de los problemas que hoy aquejan al país.