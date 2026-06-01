El embajador Alfredo Saade no oculta su molestia por el triunfo de Abelardo de la Espriella y pide que la campaña de Cepeda llame a Roy y a Benedetti

En medio de la turbulencia que generó la apertura de investigaciones disciplinarias a varios funcionarios del gobierno de Gustavo Petro por parte de la Procuraduría por posible intervención en política, el embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, no ocultó su molestia por el triunfo en las urnas de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta presidencial.

Desde su cuenta oficial de X, el diplomático habló de uno de los errores que, a su juicio, se pudo cometer en la campaña de Iván Cepeda.

“Todos conocen las molestias que he tenido con Roy Barreras y Armando Benedetti, pero haberlos alejado es la mayor brutalidad del mundo. Solos los torpes politicos hacen eso y tienen que llamarlos ya para que ayuden a abrir el triunfo”, escribió el religioso cristiano.

“Es hora de radicalismo del discurso, el pueblo quiere a un líder firme”, remató.

En otro mensaje, Saade escribió: “Le pido a Armando Benedetti que renuncie ya... él sabe para qué”.

Aunque no lo dijo, el exjefe de gabinete de Gustavo Petro cree que el hoy ministro del Interior podría saltar de la Casa de Nariño a perseguir los votos que necesita Iván Cepeda para ganarle a Abelardo de la Espriella el 21 de junio.

Benedetti ha dicho que no renunciará y terminará en el ministerio el 7 de agosto de 2026, cuando se despida el presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, tras los resultados de Iván Cepeda este fin de semana, se desconoce si cambian los planes.

Por su parte, Roy Barreras ya anunció que si la campaña de Cepeda abre las puertas al diálogo, él estaría dispuesto a convertirse en articulador entre la izquierda y el centro ideológico.

“Esa campaña, su campaña, es cerrada, su campaña no dialoga. Y una campaña que no dialoga anticipa un gobierno que no dialoga. Si esa campaña no se abre al diálogo y no transmite confianza y construye puentes con, al menos, tres sectores claves como seguridad, actores económicos e instituciones políticas, seguirá cerrada. Y una campaña cerrada, pierde las elecciones”, dijo Barreras antes de la primera vuelta.