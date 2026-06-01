La barcaza en la que apareció el candidato presidencial Abelardo de la Espriella para dar su discurso como ganador de la primera vuelta de las elecciones fue el resultado de una plan de emergencia que tuvo que resolver la campaña del abogado.

De la Espriella se dirigió a sus seguidores desde un gran planchón ubicado sobre el río Magdalena, infraestructura que miraba hacia el malecón de Barranquilla hasta el que llegaron miles de sus seguidores.

Abelardo de la Espriella celebró los resultados de la primera vuelta desde una barcaza. Foto: Guillermo González

Pero que De la Espriella hablara desde un plantón fue un asunto que no estaba en los planes. Esa fue la solución de última hora que encontró el candidato ante la sorpresiva intervención del Gobierno nacional.

Le recuerdan a Iván Cepeda que Gustavo Petro también usó la camiseta de la selección Colombia durante su campaña presidencial

Y es que la administración de Gustavo Petro presionó a la Alcaldía de Barranquilla para impedir la instalación de la tarima que estaría ubicada en el malecón del río, donde iba a ser el acto formal.

Entonces, en cuestión de minutos De la Espriella tuvo que buscar una solución para poder hablarle a sus seguidores que ya habían llegado hasta el malecón para celebrar su victoria en la primera vuelta. Ahora, el candidato está enfocado en la segunda vuelta que disputará contra Iván Cepeda.