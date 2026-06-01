Le recuerdan a Iván Cepeda que Gustavo Petro también usó la camiseta de la selección Colombia durante su campaña presidencial

Tras los resultados de la primera vuelta presidencial conocidos el domingo 31 de mayo a través del preconteo de la Registraduría, en el que Abelardo de la Espriella se ubicó en el primer lugar por encima de Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico elevó el tono de sus cuestionamientos.

Emprendiendo agudas críticas por el uso de la camiseta de la Selección Colombia en una de las campañas, pidiendo explicaciones a la Federación Colombiana de Fútbol.

Iván Cepeda cuestiona el uso de la camiseta de la Selección Colombia en las votaciones y pide explicaciones a la Federación de Fútbol

Sin embargo, a través de redes sociales, especialmente en X, varios usuarios le recordaron a Cepeda que Gustavo Petro también utilizó la camiseta de la Selección Colombia durante su campaña presidencial para llegar a la Casa de Nariño.

Fue el caso de la periodista de La FM Darcy Quinn: “El presidente Petro también usó la camiseta de la selección Colombia en Campaña”.

También hizo lo propio otro periodista, pero de Caracol Radio:

Además, recientemente el mandatario colombiano publicó en su cuenta de Instagram una fotografía con la camiseta de la Selección Colombia acompañada del mensaje: “Juego por la vida, la justicia social y la democracia de Colombia”.

En su cuenta de X, Cepeda afirmó: “Su camiseta es un símbolo nacional, y tiene restricciones comerciales y políticas. Su uso con fines electorales, particulares e ideológicos es un acto claramente oportunista, cuyos efectos jurídicos se deben examinar”.

“Más aún cuando estamos a pocos días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol. Respetuosamente me dirijo a ustedes para solicitarles, que se pronuncien sobre cuál es la posición de la Federación con relación al uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte de la mencionada campaña electoral”, recalcó el candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda.

Abelardo de la Espriella responde a invitación de Iván Cepeda: “Reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo”

Finalmente, cabe recordar que los dos candidatos que avanzaron a la segunda vuelta presidencial y aspiran a llegar a la Casa de Nariño son: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes volverán a medirse en las urnas el próximo 21 de junio.