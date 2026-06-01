La Misión de Observación Electoral (MOE) se pronunció sobre el desarrollo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que el voto de los colombianos determinó que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en la segunda vuelta.

Ese organismo destacó la coordinación entre las instituciones del Estado, la Fuerza Pública y la organización electoral durante la jornada del domingo 31 de mayo que permitió que los 13.471 puestos de votación habilitados en el territorio nacional estuvieran en funcionamiento..

La directora de la MOE Alejandra Barrios resaltó que no se presentaron afectaciones en los puestos de votación que obligaran a su cierre o traslado, facilitando a la ciudadanía ejercer su derecho al voto en todos los municipios.

La MOE también subrayó el trabajo que realizó la Registraduría, con apoyo de los jurados de votación, durante el preconteo de los votos, labor que permitió conocer los resultados preliminares en cuestión de una hora.

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“La MOE resalta la rapidez en la difusión de los resultados preliminares por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), conforme a los simulacros que se habían realizado“, destacó la misión en un comunicado.

Ese organismo recordó que los resultados finales solo son confirmados por el escrutinio, debido a que el preconteo tiene solo un carácter informativo para comunicarle a los votantes cuál es la fotografía que tendrían los votos.

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Aunque la institucionalidad estuvo operando con un desenlace positivo, la MOE sí recibió denuncias sobre posibles irregularidades en zonas rurales en las que se presentaron afectaciones al orden público, en los municipios de El Tarra, El Paujil y Tibú.

En la plataforma Pilas con el Voto recibieron 319 reportes sobre posibles irregularidades electorales que se habrían presentado en 85 municipios, ubicados en 27 departamentos y en Bogotá. También recibieron reportes desde Canadá, Estados Unidos y Malta.