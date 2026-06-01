Carolina Corcho habla de “errores” en la campaña de Iván Cepeda, pide corregirlos y traza la ruta para ganar la segunda vuelta

La exministra y senadora electa por el Pacto Histórico, Carolina Corcho, reconoció “errores” en la campaña presidencial de Iván Cepeda que lo llevaron a ocupar el segundo lugar en la primera vuelta presidencial realizada este domingo 31 de mayo.

Corcho, en un mensaje publicado en su cuenta de X, habló de posibles irregularidades en el conteo de los votos, pero también se refirió a las equivocaciones en la campaña de la izquierda que, según ella, deberán corregirse en los próximos 21 días. Además, trazó la hoja de ruta con la que, a su juicio, Cepeda puede ganarle al candidato Abelardo de la Espriella.

“Hoy obtuvimos más de 9,5 millones de votos; sin duda somos la fuerza política más grande del país. Hay una serie de irregularidades que solicitamos revisar, por eso solo hasta que las comisiones escrutadoras verifiquen adecuadamente nos pronunciaremos sobre el resultado”, escribió Corcho.

La exministra hizo un llamado a las bases y a los liderazgos políticos para cuidar los votos y revisar los formularios E-14 de cada una de las mesas.

Iván Cepeda Abelardo de la Espriella Foto: SEMANA

“Cada persona que votó por nuestra propuesta debe cuidar su voto y evitar que otros decidan por nosotros. La campaña debe centrarse ahora en la gente, en cientos de miles de voluntarios que vayamos casa a casa, volanteos en las universidades, plazas de mercado, buses urbanos, fábricas, sitios públicos”, propuso.

Y añadió: “Hay que lograr tener propaganda ágil y a disposición de los voluntarios. Todos los errores que se hayan cometido deberán evaluarse y corregirse para continuar adelante. Los parlamentarios salientes y los electos debemos integrarnos a los comités departamentales para el trabajo casa a casa, para el volanteo”.

La senadora electa, Carolina Corcho. Foto: juan carlos sierra-semana

Dijo que en lo que resta para la segunda vuelta presidencial, “el trabajo en redes sociales debe ser replanteado, poniendo todas las redes personales, de los influencers amigos, congresistas, al servicio del candidato en esta segunda vuelta”.

“Tenemos tres semanas para ganar, no permitiremos que se retrocedan los logros alcanzados por nuestro gobierno. El establecimiento unido no podrá con millones en las calles convenciendo a otros millones de que Colombia no será nunca más su centro de negocios, su zona de despojo, su escenario para expropiar derechos de nuestro pueblo. No pasarán. Ni un paso atrás. ¡Ganaremos en segunda vuelta!”, remató.

Otro de los que habló de posibles errores en la campaña presidencial de Iván Cepeda fue Gustavo Bolívar.

“Gente, ya es la hora cero para iniciar la remontada. No nos podemos quedar en las disculpas. Para mí hubo un exceso de confianza, pero esto nos aterriza y nos advierte: no se pueden bajar los brazos o perdemos. Y no solo unas elecciones”, afirmó.

El exsenador Gustavo Bolívar. Foto: Paula López

Y siguió: “Muchos podemos perder la vida, los campesinos sus tierras, los trabajadores sus conquistas, los jóvenes su educación y los viejos sus bonos pensionales. Será una lucha para impedir el regreso del fascismo que, como sabemos, ‘es un monstruo grande y pisa fuerte’. Ánimo y a trabajar día y noche por el triunfo del pueblo. La meta son tres millones de votos más. Un millón por semana”.

Los más de 700.000 votos con los que Abelardo de la Espriella aventajó a Iván Cepeda preocupan en la izquierda. Aunque el progresismo tiene de dónde echar mano para conseguir ese número de electores, también tiene claro que el Tigre se convirtió en un outsider que, sin partido político, sin alianzas y sin haberse medido antes en las urnas, se convirtió en el candidato presidencial más votado en una primera vuelta, al menos, en la última década.