El candidato presidencial Abelardo de la Espriella fue el ganador de la primera vuelta presidencial con 10.361.499 votos, lo que equivale al 43,74 % de la votación.

Por esa razón, diferentes sectores políticos han anunciado que se sumarán a su campaña presidencial, al considerar que representa la mejor opción para derrotar a Iván Cepeda en la segunda vuelta.

Por ejemplo, Cambio Radical y el Partido Conservador hicieron pública su postura y anunciaron su pleno respaldo al candidato.

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No obstante, Abelardo de la Espriella fijó su posición a través de sus redes sociales, agradeció el apoyo y aclaró que esos respaldos no se traducirán en acuerdos burocráticos.

“Anoche lo dije en mi discurso: yo no soy político. He hecho un pacto con el pueblo, y es el pueblo quien lo está sellando en las urnas. Desde anoche, distintos partidos y numerosos líderes han decidido respaldar al Tigre en esta segunda vuelta. Todo ciudadano que, por patriotismo y en defensa de la democracia frente al tirano y su marioneta, quiera acompañarnos, es bienvenido a votar por José Manuel y por mí”, dijo.

Y aclaró: “Colombianos: no haré acuerdos ni con partidos, ni con dirigentes tradicionales, ni por debajo ni por encima de la mesa. El único compromiso que ofrezco es una gran unidad en defensa de la patria para frenar las amenazas autoritarias que representan Petro y Cepeda”.

Por esa razón, hizo un llamado para que más ciudadanos se sumen a su campaña y permitan aumentar significativamente los más de 10 millones de votos que obtuvo en la primera vuelta presidencial. “Únanse a los más de 10 millones de colombianos que ayer abrazaron el sueño de la patria milagro, transformando para siempre la política de los mismos de siempre”.

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El candidato presidencial aseguró que debe mantener la coherencia y que todo respaldo debe estar fundamentado en un interés general por el país, y no en intereses particulares que impliquen beneficios.

La segunda vuelta presidencial se realizará el domingo 21 de junio entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Ese día se conocerá cuál de los dos llegará a la Casa de Nariño para reemplazar a Gustavo Petro durante el periodo 2026-2030.

En los próximos días se conocerán las posturas de distintos sectores políticos, que deberán tomar una decisión de cara a la segunda vuelta presidencial.