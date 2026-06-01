“Iván Cepeda improvisó su primer discurso y peló el cobre”: exministra Cecilia López dice que el candidato “demostró que es igual a Petro”

SEMANA: ¿Cómo vio los resultados de la primera vuelta presidencial?

CECILIA LÓPEZ (C.L): Lo había advertido: la izquierda pagará por los resultados del Gobierno Petro porque fue mucho más relato que dato. Dije que eso le iba a pasar una cuenta de cobro a la izquierda y ocurrió. Eso no quiere decir que Gustavo Petro sea el político más hábil en la historia reciente de Colombia porque fue capaz de pasar a la izquierda de un 10% al 40%. Eso abre la democracia, pero es un contrasentido con lo que oímos en su discurso en la noche de este domingo.

SEMANA: ¿Qué fue?

C.L.: El presidente puso en jaque algo que es parte del AND de los colombianos: la democracia. Este es un mensaje que tiene que llegarle muy claro a los candidatos Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella. Que no sea solo una frase, que sea real y que le quede muy claro a Cepeda y a Petro que aquí la democracia la defenderemos los colombianos como lo hemos hecho a través de nuestras instituciones.

Presidente Gustavo Petro y la exministra Cecilia López. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Semana

SEMANA: ¿Se imaginó el triunfo arrollador de Abelardo de la Espriella en las urnas?

C.L.: No. Yo creo que nadie se lo imaginó. Nadie. Creí que podrían quedar muy parejos, pero nunca me imaginé que fuera un triunfo ni tampoco una caída tan bárbara de Paloma Valencia. Nunca una caída así. Y algo que me produce satisfacción es ver que Sergio Fajardo logró un millón de votos. Él tiene un papel crítico en este momento y, ojalá, lo juegue bien pensando en que somos unos demócratas por encima de cualquier cosa.

SEMANA: ¿Cómo le pareció el discurso de Gustavo Petro tras los resultados de la primera vuelta?

C.L.: Todo me pareció mal. Desde que Petro mostró el voto en la urna. Ahí no me gustó. El presidente cree que no le pasa nada. ¿Qué le pasa a Gustavo Petro? Ese no es el mandatario con el que yo trabajé. Ese no es el político por el cual yo voté en el 2022. Eso lo dije en mi más reciente libro. Algo le pasó. O los traicionados fuimos nosotros que creímos que Petro era un social demócrata con vínculos con la izquierda. Yo sabía que le iba a a dar muy duro a Petro que Cepeda no ganara la primera vuelta, era obvio, todos lo daban por hecho, pero no que iba a reaccionar de esa manera. Nunca me pasó por la imaginación.

La exministra Cecilia López. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: Iván Cepeda tampoco reconoció los resultados.

C.L.: Me desilusionó mucho porque yo pensé que Cepeda, a quien lo hemos visto siempre como un hombre más ponderado, iba a ser capaz de mostrar algo que la izquierda necesitaba en ese momento: ponderación, manejar la derrota con la altura y abrir un espacio que está cerrado porque tampoco su diferencia con Abelardo de la Espriella es de 5 millones de votos. Y me sorprendió que se mostrara tan subordinado al presidente Petro y que, además, cayera en ataques personales. Uno siempre pensó que había diferencias entre Cepeda y Petro y que el primero era una persona más ponderada, más moderada, menos conflictiva, menos guerrerista y esa pelada de cobre me pareció terrible. La única frase que me pareció de Abelardo de la Espriella— ojalá entienda la dimensión de lo que dijo— es que respetará la Constitución. Ahora, la gritería de él es muy costeña, eso a mi no me sorprende.

El candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Alejandro Acosta

SEMANA: ¿Cree que Iván Cepeda demostró en su primer discurso que es similar a Gustavo Petro?

C.L.: Demostró que no tiene la mínima independencia que todos esperábamos que podía tener con el presidente Gustavo Petro. Cometió un error.

SEMANA: Cepeda no leyó su discurso, fue improvisado.

C.L.: Improvisó y peló el cobre. Demostró que está absolutamente subordinado y mostró lo que mucha gente ha dicho: que su campaña es de Gustavo Petro.

SEMANA: ¿Le gusta la candidatura de Abelardo de la Espriella?

C.L.: Tengo muchas observaciones, estoy muy preocuada también porque hay frases de él que lo ponen a uno a temblar. Él tiene que pensar en esa frase de que defenderá la Constitución. Tomémonos eso enserio. ¿Qué quiere decir? Aquí la Constitución no es Bukele ni Milei. Este país tiene que ser una democracia, esta es una nación distinta a El Salvador y Argentina. Tenemos un conflicto que no hemos podido resolver.

José Manuel Restrepo y Aida Quilcué. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: API

SEMANA: ¿Qué vislumbra para la segunda vuelta?

C.L.: Hay que tranquilizarse un poco, hay que ver qué van a hacer los candidatos. Ojalá haya un debate presidencial y deben estar el candidato presidencial y su fórmula vicepresidencial porque aquí sí tenemos dos mensajes muy distintos con los vicepresidentes: un economista serio apoyando a Abelardo de la Espriella. José Manuel Restrepo fue una muy buena decisión de Abelardo de la Espriella. José Manuel se la tiene que jugar, no hacer politiquería, a veces lo veo en esas y me frunso, lo vi bailando, no. Aquí hay una responsabilidad gigantesca. Y del otro lado, la vicepresidenta Aida Quilcué tiene que medirse porque las cosas que ha dicho son inaceptables. Cómo así que todos los que estudiamos en universidades privadas somos ladrones. ¡Por Dios! ¿Ella en qué mundo está? Los debates serán muy importantes.

SEMANA: ¿Ve capaz de Gustavo Petro de ir más allá de no aceptar los resultados de la primera vuelta?

C.L.: Me parece muy difícil que el presidente no acepte los resultados. Es que la prueba que entregó el domingo la Registraduría es impecable. Para mí el héroe nacional es el registrador Hernán Penagos. Yo nunca había visto a tanta gente votando, es un excelente síntoma de una democracia que tiene el país como para que vengan ahora a tirársela. No. Aquí la democracia es sagrada. Petro tiene que entender. Ahí están los votos.