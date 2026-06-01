¿Se puede ahorrar combustible con el aire acondicionado del carro encendido?

Cuando hay altas temperaturas, muchos conductores dudan si encender el aire acondicionado debido al gasto de combustible. Hyundai Perú publicó una guía para ahorrar gasolina mientras se utiliza esta función.

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El aire acondicionado es una herramienta que brinda comodidad para los conductores y pasajeros del vehículo. Ayuda a mantener fresca la cabina y mejora la experiencia del viaje.

A pesar de sus ventajas, también aumenta el consumo de combustible entre un 5 % y un 20 %, de acuerdo con Hyundai Perú. La cifra exacta depende del modelo y del estado del sistema de aire acondicionado automotriz.

Para brindar su característica frescura, utiliza un compresor que aspira el gas refrigerante y lo lleva al condensador. Allí se encuentra con el radiador y el gas se convierte en líquido.

En la válvula de expansión pasa a enfriarse y posteriormente sale por las rejillas de aire que tienen los carros, las cuales se encargan de distribuirlo por todo el vehículo con el objetivo de bajar la temperatura.

El uso prolongado del aire acondicionado aumenta el gasto de combustible. Foto: Hyundai

Ahorrar combustible con el aire acondicionado

La primera recomendación de Hyundai Perú es enfriar el auto antes de encender el aire. Si el sistema inicia a toda potencia después de que el carro estuvo estacionado mucho tiempo, el gasto de energía y combustible será mayor.

Por esa razón, es importante primero dejar las puertas abiertas unos minutos y bajar las ventanas hasta que el carro se refresque. Una vez el conductor esté en la vía, podrá encender el aire acondicionado.

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Otro consejo es mantener las ventanas ligeramente abiertas durante el recorrido para que el aire caliente salga al exterior. De esta manera, el automóvil se enfriará de manera óptima sin gastar demasiado combustible.

Si el aire acondicionado quedó encendido la última vez que el carro fue apagado, la sugerencia es apagarlo nuevamente antes de arrancar para evitar que el motor trabaje de más.

La temperatura ideal de la cabina es entre 21 y 23 grados para no forzar el aire acondicionado ni sobreexigir el sistema. Un mantenimiento adecuado ayudará a su funcionamiento óptimo y evitará que el conductor deba utilizarlo más de lo necesario.

“Como todo componente, el sistema de aire acondicionado automotriz también requiere de mantenimiento y revisiones regulares para verificar que esté funcionando correctamente y que los filtros estén limpios”, agregó Hyundai.

Si el aire está en mal estado, necesitará más energía para funcionar y acumulará contaminantes que luego serán distribuidos por el vehículo, lo que puede causar enfermedades.