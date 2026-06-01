El exministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien está respaldando la campaña de Iván Cepeda, invitó a otros candidatos del llamado “centro” a conversar con el aspirante del Pacto Histórico para buscar alianzas de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

Advierten en vivo lo que haría Petro si Abelardo de la Espriella le gana a Iván Cepeda en segunda vuelta: “Se está alistando”

“¡Convocamos a los sectores democráticos! Cerrado el capítulo de los resultados, comienza la segunda vuelta y el tiempo de la unidad. Invitamos a Sergio Fajardo, Claudia López, Juan Daniel Oviedo, a sus votantes y a todas las fuerzas democráticas a construir un gran acuerdo nacional junto a Iván Cepeda para enfrentar a la ultraderecha", dijo el exministro.

Cristo destacó que Cepeda reconozca que quedó segundo en la primera vuelta. En su discurso, tras conocerse el paso a la segunda vuelta, el candidato del petrismo cuestionó el resultado y dijo que sus bases se pondrían a la tarea de verificar los votos en el escrutinio, pero ya estaría enfocado en las próximas tres semanas.

“Ya la Misión de Observación Electoral de la OEA ratificó el buen suceso de las elecciones de ayer y eso es una buena noticia para la democracia colombiana y para nuestra institucionalidad, que demuestra una vez más su fortaleza”, dijo Cristo.

El exministro del Interior agregó que ahora la campaña se centrará en la disputa por la segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella. Y reconoció que se trata de una elección completamente distinta a la primera vuelta, por lo que se debe convocar a todos los sectores que consideran cercanos para sumar los votos que les faltan.

Iván Cepeda logró el paso a la segunda vuelta. Foto: Alejandro Acosta

Por eso, invitó a Sergio Fajardo, a Claudia López y a Juan Daniel Oviedo, así como a sus seguidores, para que hagan una “gran alianza por la vida y la democracia” de cara a la segunda vuelta presidencial.

“No nos distraigamos en discusiones mecánicas ni de procedimiento electoral, hay que salir a plantearle alternativas y propuestas a los colombianos y hacer una coalición mucho más amplia que la que tenemos en el Frente por la Vida”, dijo.

Hasta el momento, los tres candidatos a los que invitaron a esa campaña no han confirmado qué movimiento harán para la segunda vuelta, sin embargo, han dado luces del camino que tomarían.

Sergio Fajardo superó el millón de votos. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Por ejemplo, Claudia López dijo que anunciará una decisión para esa contienda y se mostró en contra de la candidatura de De la Espriella pero dijo que eso no quiere decir que automáticamente la otra opción ”sea una buena alternativa”. López le pidió a la izquierda dejar de atacar al “centro” y que Cepeda vaya a debates.

En el caso de Oviedo, el excandidato vicepresidencial de Paloma Valencia dijo que anunciará una decisión el próximo miércoles 3 de junio.

Fajardo tampoco tomó postura pero aseguró que tomará una decisión esta vez, a diferencia del 2018.