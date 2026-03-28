En Marcha, bajo polémica

Hay una tormenta política en las filas de En Marcha por la decisión de Juan Fernando Cristo de bajarse de la carrera por la presidencia e inclinarse por el proyecto de Iván Cepeda y Aida Quilcué en el Pacto Histórico. El exministro es cuestionado fuertemente por algunos sectores del partido por la aparente independencia con la que habría tomado esa determinación.

Juan Fernando Cristo hizo petición al alcalde Carlos Fernando Galán tras el asesinato de un hombre en Ciudad Salitre

La polémica ya pasó factura: reportan renuncias en municipios del Eje Cafetero, inesperados respaldos a Abelardo de la Espriella; y el senador Guido Echeverri, una de las fichas clave de esta organización, al parecer podría decantarse por la candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, pues se niega a promover a Cepeda. Entre otras cosas, a los inconformes les inquieta una posible asamblea constituyente con el sello de la izquierda y la promoción de una supuesta reelección.