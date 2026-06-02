Muerte de Germán Vargas Lleras precipitó sacudida en Cambio Radical: dirección colegiada estará al frente. SEMANA revela lo que viene para la casa política

El próximo lunes, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras completa su primer mes de fallecido y tal como lo anticipó SEMANA, Cambio Radical, su partido político, sufrirá una serie de cambios internos. El primero, la renuncia de Germán Córdoba como director del mismo.

Córdoba venía cantando su salida desde hace varias semanas y radicó oficialmente su dimisión antes de las elecciones del 8 de marzo, pero el Comité Central del partido- el órgano más representativo de la casa política- la aceptó este lunes, 1 de junio.

Enrique Vargas Lleras Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Está integrado por Enrique Vargas Lleras, hermano de Germán Vargas Lleras; Fuad Char, empresario y padre del alcalde Álex Char, Santiago Pardo, el tributarista de Germán Vargas Lleras, William Parra, entre otros. Todos aceptaron la dimisión de Germán Córdoba.

SEMANA confirmó que, si nada extraordinario ocurre, Cambio Radical acudirá a la misma figura del Partido de la U: definir una dirección colegiada que inicialmente quedó conformada por Enrique Vargas Lleras- quien presidió las últimas bancadas de Senado y Cámara a nombre de Germán Vargas Lleras, cuando no podía salir de su apartamento por su condición de salud- y Fuad Char. En otras palabras, las dos cabezas representativas del partido.

Germán Vargas Lleras, junto a Fuad Char en una de las bancadas de Cambio Radical. Foto: Suministrada API

Vargas Lleras y Char continuarán en la dirección hasta que se convoque a la convención nacional de Cambio Radical que, posiblemente, podría producirse después de la segunda vuelta presidencial.

Allí se decidiría si la casa política tendrá un solo director. O, al contrario, mantendrían la dirección colegiada donde el ala del exgobernador de Cundinamarca, Nicolás García, podría tener representación porque que se convirtió en otra fuerza política en Cambio Radical tras sus resultados en las elecciones parlamentarias del 8 de marzo.

Germán Córdoba renunció a la dirección de Cambio Radical, pero no a la secretaría general, un cargo que siempre ha mantenido y que ha alternado. Y lo más posible es que siga en el partido desde ese asiento.

Germán Vargas Lleras y Fuad Char. Foto: Suministrada

Varias voces especulan que la casa Char podría apropiarse del partido, pero no es cierto. Fuad Char es respetuoso, prudente y no tiene interés en implosionar ese partido. Al fin y al cabo, él convivió políticamente con Germán Vargas Lleras en medio de las diferencias. Fuad –el mayor de los Char– tiene 88 años y está dedicado exclusivamente a sus negocios. Además, el alcalde Álex Char siempre ha estado distante de Cambio Radical, y Arturo, su hermano, fue llamado a juicio por la Corte Suprema por corrupción.

SEMANA conoció con varias fuentes que Germán Vargas Lleras le ofreció hace un año a Fuad Char ponerse al frente de Cambio Radical, pero no aceptó.

Quien trazará la ruta sobre el futuro de Cambio Radical será el Comité Central.

Carlos Fernando Motoa, senador de la república Foto: José Luis Guzmán. El País

No se descarta que, tras los nuevos aires que tomará Cambio Radical, se convoque a grandes líderes que pasaron por la casa política como Rodrigo Lara Restrepo, Luis Felipe Henao, Germán Varón Cotrino, entre otros.

Al interior de la colectividad suena fuertemente como director el senador Carlos Fernando Motoa, pero él ha sido prudente sobre el tema.