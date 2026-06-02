Alcalde de Bogotá se despacha contra Gustavo Petro: “No es al presidente al que le corresponde declarar el resultado de una elección”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a la polémica que rodea al presidente Gustavo Petro por la aparente participación política indebida a favor del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

El mandatario mostró su molestia por la actitud que ha tenido el primer mandatario. Por un lado, desconoció los resultados del preconteo, sembró dudas sobre las elecciones y manifestó que asumiría las riendas de la campaña de la izquierda.

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La versión de Galán es que los ciudadanos se expresaron en las urnas el 31 de mayo y las conclusiones de ello deben ser respetadas.

“No es al presidente de la República al que le corresponde declarar el resultado de una elección. Es a la autoridad electoral encabezada, en esta etapa, por los jueces de la República. A ellos, todo nuestro respeto y respaldo”, dijo el alcalde.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y el presidente Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Presidencia

A renglón seguido, él indicó que los funcionarios públicos tienen la obligación de brindarles garantías a los dos candidatos que se disputarán la silla de la Casa de Nariño, tanto Iván Cepeda como Abelardo de la Espriella.

“Las elecciones se deben desarrollar sin injerencia de parte del presidente de la República y de ningún otro funcionario público”, manifestó Galán.

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El mandatario también citó la controvertida declaración de Gustavo Petro de este 1 de junio, donde aseguró que se va a poner al frente de una campaña (la de Iván Cepeda). Él mostró rechazo.

“La Constitución y la ley son claras. El presidente no puede participar en política, ni de frente ni por debajo de cuerda. No puede hacer política electoral”, agregó el alcalde de la capital del país.

A quienes estamos en el ejercicio del gobierno, sea local o nacional, nos corresponde dar garantías para que el proceso electoral se desarrolle de manera tranquila y sin injerencia de funcionarios públicos. Los resultados electorales deben ser respetados y es la autoridad… pic.twitter.com/NNr9y1fXg0 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 2, 2026

Su conclusión es que respetar las normas es fundamental para asegurar la estabilidad de l país, y que está en riesgo si quien promueve romper las reglas es el mismo jefe de Estado.

“Estamos en un momento determinante para el país. Proteger la democracia es una tarea diaria, protegerla de los violentos, pero también de quienes tenemos poder”, finalizó el mandatario en un video que difundió en su cuenta de X.