Los detalles del segundo consejo de ministros de Abelardo De La Espriella: “Un gobierno preparado para actuar desde el primer día”

A las 9 de la noche de este sábado, 18 de julio, terminó el segundo consejo de ministros del presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien citó a todos los funcionarios designados a un encuentro en Barranquilla.

Abelardo De La Espriella encabeza su segundo consejo de ministros designados: buscan trazar la hoja de ruta de los ministerios

La reunión, que comenzó a eso de las 6 de la tarde, tuvo una duración de aproximadamente tres horas, donde se trataron temas relacionados con la hoja de ruta que deberán seguir los ministros.

De acuerdo con el comunicado emitido por el equipo del presidente electo, la reunión se centró en “coordinar prioridades y preparar el inicio del nuevo gobierno”.

Además, se habló sobre articulación entre sectores y el enfoque de las políticas sobre las principales necesidades de la ciudadanía.

“Durante estos encuentros se ha revisado la hoja de ruta de la administración entrante, la articulación entre los diferentes sectores y las acciones necesarias para garantizar un comienzo ordenado, responsable y enfocado en las principales necesidades de los colombianos", se lee en el balance.

Según el comunicado, la orden del presidente electo fue el trabajo coordinado, con objetivos claros y teniendo en cuenta que varios de los cambios que se plantean son urgentes.

“El presidente electo ha impartido instrucciones para que todo el equipo de Gobierno trabaje de manera coordinada, con objetivos claros, sentido de urgencia y plena responsabilidad frente al mandato recibido en las urnas", indicó.

Abelardo De La Espriella, presidente electo. Foto: Juan Carlos Sierra- SEMANA.

Finalmente, cierran asegurando que buscan tener un gobierno “preparado” para actuar, sin “improvisación”.

“Colombia tendrá un Gobierno preparado para actuar desde el primer día. No habrá espacio para la improvisación: habrá dirección, trabajo en equipo y decisiones firmes para recuperar el orden, fortalecer las instituciones y poner al Estado al servicio de los ciudadanos", concluyó el informe.

Otro de los temas fue la visita de José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, a Washington, en la que sostuvo más de 50 reuniones con funcionarios gubernamentales, inversionistas y empresarios norteamericanos.

José Manuel Restrepo ratificó que el BID aportará 63 millones de dólares para la estructuración de proyectos y el fortalecimiento estatal