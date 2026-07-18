Abelardo De La Espriella encabeza su segundo consejo de ministros designados: buscan trazar la hoja de ruta de los ministerios

En Barranquilla se lleva a cabo el segundo consejo de ministros liderado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella. El encuentro se realiza después de la primera sesión, celebrada el pasado 10 de julio, como parte de la preparación para el inicio de su gobierno, así como las primeras directrices para cada una de sus carteras.

Una de las principales novedades será la participación de varios funcionarios que fueron designados recientemente para integrar su gabinete. Entre los asistentes estarán Indalecio Dangond, ministro de Agricultura; María Nohemí Arboleda, ministra de Minas y Energía; Alexandra Falla Zerrate, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), y Paola Holguín, ministra de Cultura.

El encuentro está acompañado por un amplio dispositivo de seguridad implementado en los alrededores de la sede, donde las autoridades instalaron controles de acceso y reforzaron la vigilancia para garantizar el normal desarrollo de la reunión.

“Iniciamos nuestro segundo Consejo de Ministros designados, avanzando en la hoja de ruta para construir la Patria Milagro. ¡Firme por la Patria! (A.D.L.E)”, señaló el presidente electo a través de la red social X.

Iniciamos nuestro segundo Consejo de Ministros designados, avanzando en la hoja de ruta para construir la Patria Milagro.



¡Firme por la Patria!



(A.D.L.E) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/MUDwRZ0O3K — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 18, 2026

El pasado 10 de julio, en Barranquilla, se llevó a cabo el primer consejo de ministros, un encuentro en el que el presidente electo reunió por primera vez a los ministros designados que integrarán su gabinete de gobierno.

Durante su intervención ante los medios de comunicación, el presidente electo explicó que, junto al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, revisó la información recopilada como parte del proceso de empalme con el Gobierno saliente.

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Asimismo, aseguró que la administración que asumirá el poder tendrá como prioridad atender las principales necesidades de la población y orientar la gestión de los funcionarios hacia la solución de los problemas que más afectan a los ciudadanos.

“Aquí no hay vacaciones, aquí no hay flojera, aquí no hay día que no se trabaje. Desde antes de llegar al Gobierno, este equipo está tomando las medidas, armando los equipos también en cada ministerio”, señaló el jefe de Estado entrante.