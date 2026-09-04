La temible carrera criminal que construyó alias Bendito Menor. Se convirtió en el terror de La Guajira

Con tan solo 27 años, alias Bendito Menor se convirtió en un temible cabecilla de una estructura criminal que venía sembrando el terror en La Guajira y en la costa Caribe colombiana.
En desarrollo…
SEMANA conoció toda la trayectoria criminal del peligroso cabecilla que fue abatido por el Gobierno De La Espriella.
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Con tan solo 27 años, alias Bendito Menor se convirtió en un temible cabecilla de una estructura criminal que venía sembrando el terror en La Guajira y en la costa Caribe colombiana.
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