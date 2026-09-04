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La temible carrera criminal que construyó alias Bendito Menor. Se convirtió en el terror de La Guajira

SEMANA conoció toda la trayectoria criminal del peligroso cabecilla que fue abatido por el Gobierno De La Espriella.

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Redacción Semana
4 de septiembre de 2026 a las 8:59 a. m.
Alias Naín o Bendito Menor, era uno de los cabecillas de los Conquistadores de la Sierra.
Alias Naín o Bendito Menor, era uno de los cabecillas de los Conquistadores de la Sierra. Foto: Redes sociales

Con tan solo 27 años, alias Bendito Menor se convirtió en un temible cabecilla de una estructura criminal que venía sembrando el terror en La Guajira y en la costa Caribe colombiana.

En desarrollo…