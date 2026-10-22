La Fiscalía incautó celulares en la investigación por irregularidades en la campaña para la consulta del Pacto Histórico

Dentro de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía por las supuestas irregularidades en la campaña del candidato del Pacto Histórico a la Presidencia, los investigadores incautaron los celulares a cinco personas que resultaron vinculadas al proceso.

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La investigación espera determinar el origen de los recursos que fueron invertidos por empresas y particulares para financiar esa campaña y promover la consulta del Pacto Histórico con los entonces candidatos Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía.

“En cumplimiento de una orden de policía judicial emitida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, previa autorización de un juez con función de control de garantías, servidores de la Policía Nacional - Dijín realizaron diligencias de registro personal a seis ciudadanos en Bogotá y Barranquilla (Atlántico), que permitieron incautar seis teléfonos celulares”, señaló la Fiscalía.

Incautaron los celulares a cinco personas. Foto: Colpresa / Adobe Stock

Para la Fiscalía, las diligencias de registro a personas resultan determinantes en el objetivo de recaudar los elementos de prueba que se requieren en la investigación. La evidencia que permita establecer responsabilidades y que ayude a identificar que quienes resultaron comprometidos faciliten los datos que anticipan como prueba.

“Los procedimientos están relacionados con la indagación que se sigue por la contratación de empresas para que supuestamente brindaran bienes y servicios para las campañas de la consulta interna del Pacto Histórico de los entonces candidatos Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía”, advirtió la Fiscalía.

La investigación por la consulta de Pacto Histórico Foto: GETTY IMAGES / JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Luego de recuperar los elementos de prueba y escuchar en declaración a quienes hacen parte o están vinculados al proceso, la Fiscalía espera determinar responsabilidades que podrían llevar incluso a imputación de cargos, hasta solicitudes de medida de aseguramiento en aras de garantizar la evidencia y su asistencia al proceso.