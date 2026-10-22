Advierten en vivo lo que hará el petrismo tras llegada de Alejandro Ordóñez: “Muy fuerte”

El presidente Abelardo De La Espriella sorprendió al anunciar, en las últimas horas, la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior y la llegada de Alejandro Ordóñez, lo que generó muchas reacciones.

Una de las más fuertes ha llegado de la oposición, específicamente del petrismo, que ha salido a protestar por la decisión del jefe de Estado, especialmente sobre el nuevo jefe de la cartera.

Christian Garcés, senador del Centro Democrático, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y, entre otras cosas, advirtió lo que cree que hará la izquierda después de que Ordóñez se posesione en el cargo y comience a ejercer funciones.

Alejandro Ordóñez, nuevo ministro del Interior. Foto: Colprensa

“Para mí se va a tener un enfrentamiento muy fuerte y permanente, porque fuera del mensaje de la lucha contra la corrupción, en donde la oposición está enredada por todo lo que hizo Petro y su gobierno, el doctor Ordóñez se viene con algo muy fuerte de cero tolerancia con los violentos”, señaló.

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En ese sentido, sostuvo que los violentos están principalmente en los grupos armados, que, desde su visión, ayudaron al Ejecutivo anterior y por eso considera que se tendrá un debate complejo en este tema.

Garcés fue claro en advertir que Ordóñez seguramente mantendrá la misma línea que el presidente: tener diálogos y respetar la manifestación pacífica, pero no pasar por alto, por ningún motivo, hechos de violencia.

“Obviamente, el Pacto Histórico y la oposición no encajan en esta discusión, por lo que ahí se va a tener mucho enfrentamiento”, apuntó.

Alejandro Ordóñez. Foto: Carlos Julio Martínez / SEMANA

El militante del Centro Democrático mencionó que Alejandro Ordóñez es un jurista y se van a tener debates jurídicos y constitucionales muy profundos, por lo que ahí se encontrará cara a cara con el petrismo.

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Garcés fue más allá y habló de lo que, desde su juicio, hará la oposición: “La izquierda radical se va a meter en temas de derechos y demás, y van a estar constantemente confrontando al ministro del Interior”.

Esto, según dijo Garcés, es lo que ha venido pasando en estos dos meses contra el ministro de Defensa, Jorge Mora, y de Justicia, Iván Cancino. “Obviamente lo hacen porque la derecha les ganó la Presidencia y están sumamente incómodos”, dijo.

Alejandro Carlos Chacón, excongresista del Partido Liberal, sostuvo que seguramente las discusiones se plantearán sobre las libertades y los derechos, lo que podría traer fuertes choques.

“Hay muchos temas que van a ser controversiales, que van a intentar volver a presentar en el Congreso y van a traer unas luchas muy frontales. (…) Un término medio va a ser muy complejo”, comentó.