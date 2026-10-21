“Megaproyecto de La Mojana está hoy en el limbo”: le hacen petición al ministro Miguel Gómez Martínez

Luego de que se presentara un error de trámite legislativo en el Congreso de la República con el Presupuesto General de la Nación de 2027, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, anunció este miércoles, 21 de octubre, que el Gobierno nacional lo expedirá mediante decreto por un monto de $634,9 billones de pesos.

En medio del anuncio del vicepresidente Restrepo, el senador Héctor Olimpo dijo en El Debate de SEMANA que si el Gobierno “obra con responsabilidad fiscal y honra la autonomía del Congreso, deben honrar los compromisos que se hicieron”. Es decir, que todo quede reflejado en el decreto que se va a expedir este mismo miércoles, 21 de octubre.

En tal sentido, Olimpo aprovechó para hacerle una petición al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, relacionada con el megaproyecto de La Mojana.

Se trata de un megaproyecto que, según el senador, está “en el limbo”, y, por ende, requiere que los recursos sean incluidos en el Presupuesto General de la Nación de 2027.

“Yo presenté dos proposiciones. Una me la avaló el ministro y la otra no. La que me avaló el ministro, se aprobó un artículo. Un artículo nuevo que es que todos los fondos que hay en el Estado tengan un informe al Gobierno y al Congreso trimestral de los saldos, porque de los 120 y pico fondos, 48 aparecen en el presupuesto, 30 y pico solamente aparece el ingreso, pero no el gasto”, dijo.

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Luego, en El Debate de SEMANA, el senador hizo énfasis en la proposición sobre La Mojana. De allí la petición al jefe de la cartera de Hacienda.

“Y la otra que no me aprobaron fue que se viera reflejada en el presupuesto la plata del megaproyecto de La Mojana. Es una protesta que tengo. El ministro me dijo: ‘No, es que está en la bolsa general’. Le dije: ‘Ministro, que se vea reflejado en el Presupuesto un rubro que dice Mojana’; espero que el ministro honre la voluntad del Congreso y lo incluya. O que el ministro lo incluya en la Ley de Rescate Fiscal”, dijo puntualmente Olimpo.