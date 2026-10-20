La puerta que Álvaro Leyva le cerró a Laura Sarabia: “Yo con la ley no juego”

En entrevista con El Debate de SEMANA, Álvaro Leyva afirmó este martes, 20 de octubre, que cuando se desempeñó como canciller del gobierno del expresidente Gustavo Petro, se negó a expedir un pasaporte diplomático al catalán Xavier Vendrell, quien fue asesor del exmandatario, tras una petición realizada por Laura Sarabia, entonces jefe de gabinete.

“Yo me negué porque la ley no lo permite”, dijo y aseguró que Sarabia “tiene una personalidad un poco difícil”.

“Yo con la ley no juego ni con la Constitución. Yo vengo de la Constituyente. 35 años cumplimos de la Constituyente”, agregó.

Leyva afirmó que sí accedió a una solicitud previa del expresidente Petro para darle a Vendrell la nacionalidad colombiana, tras revisar su pasado judicial. “Ahí no había alternativa”, subrayó.

En otra parte de la entrevista, el excanciller afirmó que no le sorprendería que Petro “terminara preso”, al indicar que en ese en Estados Unidos cursan pesquisas contra el exmandatario colombiano. “Hay denuncias allá que se están adelantando con delitos cometidos frente a normas positivas de los Estados Unidos de América. Eso está sucediendo en el mundo y creo que vamos a ver circunstancias que puedan suscitar sorpresas. En el mundo ya hay antecedentes. Eso es hacer futurismo, esperemos a ver”, aseguró.

Así respondió Álvaro Leyva cuando le preguntaron sobre lo dicho por Angie Rodríguez sobre el pacto de Valledupar

Leyva también habló del excandidato presidencial Iván Cepeda y manifestó que “no tiene las condiciones para ser un jefe de oposición”.

“Yo lo conozco, lo he conocido bastante. Yo soy muy respetuoso de la gente; yo puedo discrepar. Me parece que no tiene las condiciones. No tiene las condiciones para ser un jefe de una oposición en un momento como el presente. De golpe, ni siquiera tiene las condiciones para ser jefe de la oposición en cualquier momento diferente al actual. Esa es mi posición”, dijo.

“Así lo pienso. Eso requiere garra, requiere conducción, requiere credibilidad, sin ánimo naturalmente de tacharlo de algo que no corresponda, porque no tengo por qué hacerlo, pero respondo a su pregunta, sí, que es muy clara”, añadió.