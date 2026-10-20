Así respondió Álvaro Leyva cuando le preguntaron sobre lo dicho por Angie Rodríguez sobre el pacto de Valledupar

En El Debate, Álvaro Leyva, excanciller del gobierno Petro, habló sobre lo dicho en SEMANA por Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, sobre el llamado pacto de Valledupar.

Angie Rodríguez contó lo que le contestó Petro cuando ella le dijo que los exparamilitares no harían lo que él quería: “Me gritó”

De acuerdo con Rodríguez, desde la Casa de Nariño se le ordenó a ella y al exministro Armando Benedetti llevar a cabo un complot con el que se buscaba que exjefes paramilitares declararan en contra de Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.

En tal sentido, Leyva no titubeó en decir en El Debate que él creía en todo lo que le había dicho Rodríguez a SEMANA.

“Primero, establecer que fue cierto. Ya vio usted a Mancuso que dijo que él es testigo…y yo a Angie Rodríguez le creo todo. Absolutamente todo. Angie dice la verdad. Hay que saber quién es quién, de dónde sale cada quién, en dónde estudia y qué representa cada quién. Yo le creo a Angie. Pero no le creo en un 90 %, le creo en un 100%“, dijo Leyva sobre Rodríguez.

En tal sentido, Leyva calificó de “vagabundería” el supuesto plan orquestado desde el gobierno Petro, tal como lo denunció Rodríguez en SEMANA.

“Se me hace una absoluta vagabundería. Eso es un delito. Lo que pasa es que aquí hay una demora para establecer responsabilidades a partir de acciones punibles y eso es una lástima, porque el país lo que necesita es la verdad”, agregó.

Así mismo, Leyva dijo que todo lo denunciado por Rodríguez es algo condenable e insistió en que todo fue una “vagabundería”.

“Yo no me expreso así, mucho menos en un canal como el suyo, pero estuvimos en víspera de algo realmente dañino, corrompido; nosotros no podemos seguir así”, aseveró el excanciller de Petro.

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Vale mencionar que, en agosto del año en curso, SEMANA reveló la declaración que hizo Rodríguez ante la Fiscalía sobre ese escandaloso plan. Sin embargo, en esta oportunidad, la exdirectora del Dapre entregó nuevos detalles.

“Gustavo Petro me dio la orden y era que teníamos que hacer el cierre de la negociación de Ralito con el pretexto de su política de paz total. Obviamente creí, en su momento, de manera ingenua que ese era el propósito. Después me enteré de que el enfoque era otro”, contó Rodríguez en SEMANA, recientemente.

Y agregó sobre la supuesta orden entregada por Petro: “Yo les dije (a los exjefes de las AUC) que necesitaba que hablaran del expresidente Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras. ¿Qué pasa? Muchos estaban molestos, se les notaba en la cara. Hubo un silencio muy fuerte. Uno de ellos se iba a parar y se iba a ir del recinto. Otro dijo: ‘No nos vamos a prestar para eso porque ya hablamos con la Justicia’. Yo me percaté y dije: ‘No, eso no está bien’. Cambié el tema y les manifesté: ‘Esta es la propuesta del Gobierno, ¿cuál es la de ustedes?’. Hicieron una contrapropuesta que me pareció más razonable y ajustada a la norma y es que querían reparar a las víctimas, pedir perdón, mostrar dónde están las fosas comunes. Por cierto, hay una entre Colombia y Venezuela con más de 200 víctimas”, recordó Rodríguez.