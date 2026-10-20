Álvaro Leyva Durán habla de una JEP que “se inventa normas” y asegura que “justas, se quedan cortas” las críticas que recibe

El excanciller Álvaro Leyva realizó fuertes críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aseguró que se inventa normas.

“En la JEP no se está reparando a las víctimas. Se han inventado normas que no existen. Hay algo que se llama la movilidad vertical, es un invento”, dijo en entrevista con El Debate de SEMANA.

Leyva también señaló que las críticas que le hacen son “justas” y “se quedan cortas”. “Está pidiendo un presupuesto para una cantidad de cosas. La burocracia es impresionante. Antes le dieron presupuesto”, expresó.

“La JEP se convirtió en una versión inventada de la jurisdicción ordinaria”, subrayó.

El excanciller también señaló que la Jurisdicción Especial para la Paz actualmente “no es lo estipulado, lo consagrado, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su documento S/2017/272″.

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