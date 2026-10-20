“No me sorprendería que terminara preso”: anticipan posible cárcel para Petro en Estados Unidos

El excanciller Álvaro Leyva habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista, para hablar de la situación actual de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con recorte de presupuesto y en el ojo del huracán por su accionar tras varios años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, en 2016, el exministro fue consultado por el futuro que él ve para el expresidente Gustavo Petro.

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Álvaro Leyva Durán habla de una JEP que “se inventa normas” y asegura que “justas, se quedan cortas” las críticas que recibe

“No me sorprendería que terminara preso”, aseguró Leyva Durán, al indicar que en ese país cursan pesquisas contra el exmandatario colombiano. “Hay denuncias allá que se están adelantando con delitos cometidos frente a normas positivas de los Estados Unidos de América. Eso está sucediendo en el mundo y creo que vamos a ver circunstancias que puedan suscitar sorpresas. En el mundo ya hay antecedentes. Eso es hacer futurismo, esperemos a ver”, aseguró.

Vea la entrevista con Álvaro Leyva Durán, excanciller:

En abril de 2025, Leyva, excanciller del gobierno del entonces presidente Gustavo Petro, aseguró que el mandatario sufría de drogadicción.

El exministro Álvaro Leyva, quien fuera uno de los más cercanos aliados políticos de Petro, narró, en una carta divulgada en la red X en aquel momento, detalles sobre el supuesto consumo de drogas del mandatario, específicamente en París (Francia), durante un viaje con fines diplomáticos que hicieron juntos.

Según señaló, el presidente desapareció en la capital francesa durante dos días en esa visita oficial de octubre de 2023.

“Fue en París donde pude confirmar que usted tiene el problema de la drogadicción”, sostuvo en su misiva dirigida a Petro, criticado por su política antidrogas y por el aumento en la producción de cocaína en el país durante su mandato.

Fueron “momentos embarazosos para mí como persona y como canciller. Y mucho más cuando supe dónde había estado”, añadió, sin dar detalles y sin presentar pruebas respecto al supuesto consumo de drogas por parte de Petro.

En aquel momento, Petro respondió en X: “Simplemente he sido calumniado”. Y agregó: “En una visita oficial de un jefe de Estado a Francia, siempre hay protección física directa y permanente del servicio secreto francés”, dijo. El presidente sostuvo que durante esos dos días estuvo con su hija y nietos radicados en París y dijo ser un “adicto al amor”.

Leyva cargó contra Petro desde que dejó su cargo, en febrero de 2024, en medio de investigaciones en su contra por irregularidades en licitaciones públicas. “La persona que lidera la cima del Estado” es adicta a los estupefacientes, había dicho semanas atrás en su misiva, sin mencionar al presidente.

El mandatario aseguró en ese momento que su única “adicción” era el café. En aquel momento, la oposición pidió ante el Congreso que Petro se sometiera a exámenes toxicológicos y psiquiátricos para determinar si estaba “en condiciones de gobernar”.

Las frecuentes llegadas tarde sin explicación del entonces presidente a eventos fueron, en ocasiones, asociadas a una supuesta adicción. En una oportunidad, cuando era candidato, Petro pidió disculpas por asistir ebrio a un acto público.

En la carta, Leyva también señaló que un “estrechísimo colaborador” de Petro consume cocaína. Esas declaraciones se interpretaron como mensajes contra Armando Benedetti, la mano derecha del mandatario y ministro del Interior y quien, en su momento, llegó a reconocer consumo de sustancias ilícitas.

Benedetti reconoció que tuvo que someterse a un tratamiento para curar su adicción a las drogas. En sus discursos, Petro minimizó los efectos de la cocaína y sostuvo varias veces que el whisky “mata más” gente. No descartó la legalización de esa droga y defendió un cambio de enfoque en la guerra contra el narcotráfico.