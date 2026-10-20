“Iván Cepeda no tiene las condiciones para ser un jefe de oposición en un momento como el presente”

El excanciller Álvaro Leyva habló con El Debate, de SEMANA. Durante la entrevista, sobre la situación actual de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que enfrenta recortes presupuestarios y críticas por su trabajo desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc en 2016, se le preguntó al exministro sobre el papel del senador y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro.

“Yo lo conozco, lo he conocido bastante. Yo soy muy respetuoso de la gente; yo puedo discrepar. Me parece que no tiene las condiciones. No tiene las condiciones para ser un jefe de una oposición en un momento como el presente. De golpe, ni siquiera tiene las condiciones para ser jefe de la oposición en cualquier momento diferente al actual. Esa es mi posición”, señaló Leyva Durán.

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“Así lo pienso. Eso requiere garra, requiere conducción, requiere credibilidad, sin ánimo naturalmente de tacharlo de algo que no corresponda, porque no tengo por qué hacerlo, pero respondo a su pregunta, sí, que es muy clara”, agregó.

Estas fueron sus declaraciones:

La entrevista completa con el excanciller Álvaro Leyva:

Con la derrota en las urnas en la segunda vuelta presidencial, Iván Cepeda es el llamado a ser el líder de la oposición al Gobierno de Abelardo De La Espriella. El excandidato pasó a ser la principal figura del petrismo en el Congreso, un terreno que conoce bastante bien y donde ha estado los últimos 12 años, sumados a cuatro más en la Cámara por Bogotá.

Cepeda carga con la sombra del presidente Gustavo Petro, quien es la principal figura de la oposición a Abelardo De La Espriella fuera del Congreso. Aunque el mandatario dijo que no será “un viejo cansón”, a pocos les cabía en la cabeza que el presidente saliente se fuera a mantener alejado de su cuenta de X opinando contra las decisiones del Gobierno y en contra de varias ideas que se sabe que no compartirá.

En medio de la campaña electoral se generaron ruidos de supuestas diferencias entre Cepeda y Petro por la forma en la que se debía llevar a cabo la estrategia política. Por ejemplo, desde el comienzo de la contienda, el candidato estableció que no dejaría entrar algunos apoyos políticos que le ayudaron a Petro a llegar a la presidencia en 2022; asimismo, Cepeda se desmarcó del mandatario sobre las denuncias de un supuesto fraude electoral y la narrativa de no reconocer los resultados.

Ante esas dudas de supuestos distanciamientos, Cepeda se pronunció diciendo que no había diferencias entre ambos y que trabajarán juntos para hacerle frente a De La Espriella desde la oposición. “Desde sectores de la extrema derecha se ha buscado promover nuestra división. Que no se equivoquen, nuestra unidad y articulación son sólidas. Con el presidente Gustavo Petro me une una larga historia de amistad personal y de construcción del proyecto político. Nada ni nadie podrá fisurar nuestra relación y nuestro trabajo conjunto por hacer que avance la transformación social y democrática de Colombia”, aseguró Cepeda.