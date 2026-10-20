Lamine Yamal le solucionó todos los problemas al París Saint-Germain con un error impropio de sus últimas actuaciones con la camiseta del Barcelona. El joven delantero de 19 años regaló una pelota en salida y permitió que Desiré Doué abriera el marcador sobre el final del primer tiempo.

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A los 38 minutos de partido, en una jugada que no parecía de mayor peligro, Lamine quiso superar líneas y conectar con Marc Bernal, pero en el centro del campo anticiparon su pase y habilitaron a Doué con libertad para rematar.

El francés se acomodó y remató bien ajustado a la base del vertical derecho, venciendo así la resistencia del arquero Joan García. Para ese punto el partido estaba muy igualado, con ocasiones para ambos equipos, aunque el PSG ya había avisado a través de Kvaratskhelia.

Las cámaras de la transmisión oficial se fueron con el rostro desencajado de Lamine, quien quedó implicado como principal responsable tras el primer gol del París Saint-Germain ante Barcelona en este partido estelar por la tercera fecha de la Champions League 2026/2027.

Primeras reacciones de la prensa española

En la prensa española no pasaron por alto su error en salida y le cobraron con todo. “La pierde Lamine Yamal en zona defensiva, la recupera Vitinha para el PSG y Doué desde fuera del área recorta y dispara ajustado al palo lejos del alcance de Joan Garcia”, apuntó Mundo Deportivo desde Cataluña.

“Pérdida de balón de Lamine Yamal en un pase arriesgado y el campeón no perdona. Chut fuerte y centrado, nada pudo hacer Joan Garcia. Gran derechazo”, señaló Sport.

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Los periódicos madrileños también hicieron referencia al ‘mazazo’ de PSG contra Barcelona sobre el minuto 38. “Está bien Pedri, está bien Gordon, aunque le falta algo de mala leche arriba. Y están desaparecidos o casi, Lamine y Raphinha. Los necesita el Barça”, analizó Marca.

“El gol llevó la firma de Doué, que aprovechó una pérdida de Lamine Yamal para batir a Joan García, que poco pudo hacer y demasiado evitó ya. Enfrente, un Barça que también las tuvo”, apuntó el Diario AS.

Lamine Yamal hablando con sus compañeros Pau Cubarsí y Xavi Espart Foto: AP Photo/Thibault Camus

Esto dicen en Francia

En Francia, por el contrario, hicieron alarde de la definición de Doué y destacaron la capacidad del PSG para obligar a sus rivales a cometer errores como el de Lamine Yamal.

“Yamal se arriesga a sacar el balón desde atrás, y Neves está bien posicionado para interceptarlo. Doué aprovecha la oportunidad a 18 metros de la portería, justo frente a ella. Tras un rápido toque, suelta un potente disparo cruzado con la derecha. García llega batido por un pelo”, escribió L’Equipe al respecto.

RMC Sport, dijo: “Tras una pérdida de balón de Yamal, Doué recupera la posesión. Situado en el eje central, conduce el balón y dispara con la derecha ante Cubarsí y Martín. García no ve salir el balón y es superado”.