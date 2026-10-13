Dávinson Sánchez la pasó mal ante Lamine Yamal: dominio absoluto del Barcelona en Estambul

Por detrás en el marcador en un ambiente hostil en Turquía, el FC Barcelona remontó en Estambul para ganar 4-1 al Galatasaray en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, en una nueva exhibición de Lamine Yamal. El capitán de la selección Colombia, Dávinson Sánchez, estuvo en la línea defensiva y jugó los 90 minutos.

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Pese a un inicio arrollador del club blaugrana, fue el Galatasaray quien se adelantó con gol del ruso Alexey Batrakov (28′). Eso no fue problema, pues el festín del Barcelona estaba por comenzar. El lateral portugués Joao Cancelo empató antes del descanso (43′) y Lamine Yamal, con doblete de asistencias a Fermín (50′) y Anthony Gordon (53′), desatascó un partido que se había complicado.

Con el partido controlado, Karim Adeyemi (65′) decoró la goleada. El Barça sumó así su décima victoria esta temporada, un inicio arrollador que permite al vigente campeón de España afrontar con confianza sus siguientes encuentros, con visitas a Real Betis en LaLiga y a PSG en Champions League, antes de recibir en el clásico del campeonato español al Real Madrid.

Karim Adeyemi con Dávinson Sánchez Foto: Anadolu via Getty Images

Por su parte, Galatasaray encajó su segunda derrota en dos jornadas de Champions League y se hunde en la parte baja de la fase de liga. El equipo de Dávinson Sánchez deberá remontar en próximos duelos para mantener posibilidades de clasificar. Por su parte, FC Barcelona es líder parcial con puntaje perfecto (6 de 6).

Barcelona sacó su casta

En el imponente estadio del Galatasaray, una caldera con un ambiente hostil para los visitantes, el Barça trató de no amedrentarse y arrancó el partido con la presión adelantada, ahogando a los locales en su propia mitad del terreno y acechando con cada vez más peligro la portería rival.

El guardameta internacional Ugurcan Cakir tuvo que intervenir para evitar los goles de Anthony Gordon (16′) y Joao Cancelo (25′). Entre medias, Dani Olmo había contado con otra gran ocasión, un potente remate de cabeza desviado (23′).

Tras unos minutos de pánico y el gol de Alexey Batrakov, el Barça logró volver al área rival y Dani Olmo rompió la defensa rival con un toque a Cancelo, que resolvió el uno contra uno e igualó el partido. Desde ahí, el visitante salió del asedio e hizo de las suyas.

Dávinson Sánchez en la mira

Precisamente, Dao quedó comprometido en el gol que João Cancelo marcó a favor del Barcelona sobre los instantes finales del primer tiempo para el 1-1.

Sobre el minuto 43, Eren Elmalı cortó un avance de Lamine Yamal y parecía alejar el peligro del área turca; sin embargo, Dávinson le dio un toque más a la pelota y permitió que Dani Olmo habilitara a Cancelo con espacio para definir.

Hinchas de Galatasaray lanzaron críticas contra Dávinson Sánchez en redes sociales, mientras que algunos medios de Turquía señalaron al colombiano como responsable del empate con el que se fueron al descanso.