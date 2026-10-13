Se movió la tabla de posiciones en Champions League: tropiezo del Bayern y goleada del Barcelona

Este martes, 13 de octubre de 2026, arrancó la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. Con varios resultados importantes, se movió la tabla de posiciones de la competencia.

Luis Díaz acaba su sequía con gol al Viking: salvó al Bayern Múnich en Champions League

Señalan a Dávinson Sánchez por jugada que terminó en gol del Barcelona: quedó comprometido

Así quedaron los marcadores este martes, en las diferentes canchas de Europa:

Lens 0 - 2 Sporting Lisboa

Sabah 2 - 0 Slavia Praga

Galatasaray 1 - 4 FC Barcelona

RB Leipzig 1 - 0 PSV

Arsenal 3 - 0 LOSC

Atlético de Madrid 2 - 0 Manchester United

Villarreal 3 - 1 Napoli

Viking 3 - 3 Bayern Múnich

Inter de Milán 3 - 4 Club Brujas

Luis Díaz volvió al gol con Bayern Múnich. Esta vez, por Champions League. Foto: Getty Images.

Hubo acción y protagonismo colombiano. El capitán de la selección, Dávinson Sánchez, padeció la goleada de su equipo, Galatasaray, contra el F.C. Barcelona en casa.

Más temprano, en uno de los primeros partidos del día, Luis Javier Suárez se reportó con gol en el triunfo de Sporting Lisboa (2-0) en su visita al Lens.

Finalmente, un gol que se celebró en Alemania y Colombia: Luis Díaz, después de varios partidos de sequía, volvió a anotar. Encajó el 3-2 a favor del Bayern Múnich, luego de que Viking arrancara ganando, sorpresivamente, por 2-0.

Sin embargo, el Bayern no pudo sostener el triunfo parcial a favor. Viking acabó colocando el agónico 3-3 sobre el cierre.

Tabla de posiciones en Champions League

F. C. Barcelona se convierte en el líder de la fase de liga de la Champions League, con seis puntos en dos juegos.

Detrás de los culés asoman Sporting Lisboa y Arsenal con los mismos puntos. Bayern Múnich queda cuarto con cuatro unidades, pero podría caer más unidades, dependiendo de cómo se desarrolle el resto de la jornada.

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Barcelona 2 2 0 0 9 2 7 6 2 Sporting Lisboa 2 2 0 0 5 1 4 6 3 Arsenal 2 2 0 0 4 0 4 6 4 Bayern 2 1 1 0 8 3 5 4 5 PSG 1 1 0 0 6 1 5 3 6 Como 1 1 0 0 4 1 3 3 7 Manchester United 2 1 0 1 4 2 2 3 8 Stuttgart 2 1 0 1 4 2 2 3 9 Manchester City 1 1 0 0 2 0 2 3 10 Villarreal 2 1 0 1 5 4 1 3 11 Aston Villa 1 1 0 0 3 2 1 3 12 Real Betis 1 1 0 0 3 2 1 3 13 Atlético Madrid 2 1 0 1 3 2 1 3 14 Dortmund 1 1 0 0 3 2 1 3 15 Liverpool 1 1 0 0 2 1 1 3 16 Real Madrid 1 1 0 0 2 1 1 3 17 AEK 1 1 0 0 1 0 1 3 ``` ```html```

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 18 Club Brujas 2 1 0 1 6 6 0 3 19 Lens 2 1 0 1 3 4 -1 3 20 RB Leipzig 2 1 0 1 2 4 -2 3 21 Sabah Futbol 2 1 0 1 2 4 -2 3 22 Shakhtar 1 0 1 0 1 1 0 1 23 Roma 1 0 1 0 1 1 0 1 24 Fenerbahçe 1 0 1 0 1 1 0 1 25 PSV 2 0 1 1 1 2 -1 1 26 Viking 2 0 1 1 4 6 -2 1 27 LASK 1 0 0 1 0 1 -1 0 28 Inter 2 0 0 2 4 6 -2 0 29 Porto 1 0 0 1 0 2 -2 0 30 Slavia Praga 2 0 0 2 2 5 -3 0 31 Napoli 2 0 0 2 1 4 -3 0 32 LOSC 2 0 0 2 2 6 -4 0 33 Feyenoord 1 0 0 1 1 5 -4 0 34 Galatasaray 2 0 0 2 2 7 -5 0 35 Slovan Bratislava 1 0 0 1 1 6 -5 0 36 Bodø/Glimt 1 0 0 1 0 5 -5 0 ``` ```html```

Así se jugará el resto de la jornada en Champions League

La segunda fecha de la fase de liga en la Champions League se jugará de la siguiente forma:

14 de octubre de 2026

11:45 a. m.: LASK vs. Liverpool

11:45 a. m.: Feyenoord vs. Como

2:00 p. m.: Shakhtar vs. AEK

2:00 p. m.: Real Betis vs. Porto

2:00 p. m.: Roma vs. Real Madrid

2:00 p. m.: Slovan Bratislava vs. Stuttgart

2:00 p. m.: Aston Villa vs. Fenerbahce

2:00 p. m. Manchester City vs. PSG

2:00 p. m. Bodo/Glimt vs. Borussia Dortmund

*Todos los horarios corresponden a territorio colombiano.