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Se movió la tabla de posiciones en Champions League: tropiezo del Bayern y goleada del Barcelona

Luis Díaz volvió a anotar con Bayern, pero no le alcanzó. En contraste, Barcelona goleó al Galatasaray de Dávinson Sánchez.

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Redacción Deportes
13 de octubre de 2026 a las 4:15 p. m.
Lamine Yamal, Luis Javier Suárez y Luis Díaz, tres de las figuras en esta jornada de la Champions League.
Lamine Yamal, Luis Javier Suárez y Luis Díaz, tres de las figuras en esta jornada de la Champions League. Foto: Getty Images

Este martes, 13 de octubre de 2026, arrancó la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. Con varios resultados importantes, se movió la tabla de posiciones de la competencia.

Gol de Luis Díaz al Viking por Champions League.
Luis Díaz acaba su sequía con gol al Viking: salvó al Bayern Múnich en Champions League
Dávinson Sánchez fue titular en el partido de Galatasaray vs. Barcelona
Señalan a Dávinson Sánchez por jugada que terminó en gol del Barcelona: quedó comprometido

Así quedaron los marcadores este martes, en las diferentes canchas de Europa:

  • Lens 0 - 2 Sporting Lisboa
  • Sabah 2 - 0 Slavia Praga
  • Galatasaray 1 - 4 FC Barcelona
  • RB Leipzig 1 - 0 PSV
  • Arsenal 3 - 0 LOSC
  • Atlético de Madrid 2 - 0 Manchester United
  • Villarreal 3 - 1 Napoli
  • Viking 3 - 3 Bayern Múnich
  • Inter de Milán 3 - 4 Club Brujas
Vuelve el Bayern Múnich de Luis Díaz Díaz a tener acción en la Champions League.
Luis Díaz volvió al gol con Bayern Múnich. Esta vez, por Champions League. Foto: Getty Images.

Hubo acción y protagonismo colombiano. El capitán de la selección, Dávinson Sánchez, padeció la goleada de su equipo, Galatasaray, contra el F.C. Barcelona en casa.

Más temprano, en uno de los primeros partidos del día, Luis Javier Suárez se reportó con gol en el triunfo de Sporting Lisboa (2-0) en su visita al Lens.

Finalmente, un gol que se celebró en Alemania y Colombia: Luis Díaz, después de varios partidos de sequía, volvió a anotar. Encajó el 3-2 a favor del Bayern Múnich, luego de que Viking arrancara ganando, sorpresivamente, por 2-0.

Sin embargo, el Bayern no pudo sostener el triunfo parcial a favor. Viking acabó colocando el agónico 3-3 sobre el cierre.

Tabla de posiciones en Champions League

F. C. Barcelona se convierte en el líder de la fase de liga de la Champions League, con seis puntos en dos juegos.

Detrás de los culés asoman Sporting Lisboa y Arsenal con los mismos puntos. Bayern Múnich queda cuarto con cuatro unidades, pero podría caer más unidades, dependiendo de cómo se desarrolle el resto de la jornada.

```html
Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1Barcelona22009276
2Sporting Lisboa22005146
3Arsenal22004046
4Bayern21108354
5PSG11006153
6Como11004133
7Manchester United21014223
8Stuttgart21014223
9Manchester City11002023
10Villarreal21015413
11Aston Villa11003213
12Real Betis11003213
13Atlético Madrid21013213
14Dortmund11003213
15Liverpool11002113
16Real Madrid11002113
17AEK11001013
```
```html
Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
18Club Brujas21016603
19Lens210134-13
20RB Leipzig210124-23
21Sabah Futbol210124-23
22Shakhtar10101101
23Roma10101101
24Fenerbahçe10101101
25PSV201112-11
26Viking201146-21
27LASK100101-10
28Inter200246-20
29Porto100102-20
30Slavia Praga200225-30
31Napoli200214-30
32LOSC200226-40
33Feyenoord100115-40
34Galatasaray200227-50
35Slovan Bratislava100116-50
36Bodø/Glimt100105-50
```

Así se jugará el resto de la jornada en Champions League

La segunda fecha de la fase de liga en la Champions League se jugará de la siguiente forma:

14 de octubre de 2026

  • 11:45 a. m.: LASK vs. Liverpool
  • 11:45 a. m.: Feyenoord vs. Como
  • 2:00 p. m.: Shakhtar vs. AEK
  • 2:00 p. m.: Real Betis vs. Porto
  • 2:00 p. m.: Roma vs. Real Madrid
  • 2:00 p. m.: Slovan Bratislava vs. Stuttgart
  • 2:00 p. m.: Aston Villa vs. Fenerbahce
  • 2:00 p. m. Manchester City vs. PSG
  • 2:00 p. m. Bodo/Glimt vs. Borussia Dortmund

*Todos los horarios corresponden a territorio colombiano.