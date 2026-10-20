Revelan jugosa oferta por Marlos Moreno: Atlético Nacional lo supo y puso plan en marcha

Desde Norteamérica vienen por Marlos Moreno, de Atlético Nacional. Información que se ha podido conocer en las últimas horas lo conduce al América de México, donde está instalado Miguel Ángel Borja, atacante de la Selección Colombia.

Al parecer, desde un cuadro de Estados Unidos ya vinieron a Colombia a verlo durante un partido reciente que tuvo con los verdes: “Vinieron a verlo desde la MLS en el partido vs. Millonarios”, apuntaron en el programa Clásico paisa.

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Si bien los estadounidenses ya le hicieron un seguimiento, fue América la institución que presentó una oferta formal al jugador. Este, por respeto al Verdolaga, se la manifestó para saber cómo proceder.

América de México ofertó y Nacional contraatacó

Como complemento de lo dicho, en el programa donde se refirieron a la posible salida de Morelos de Atlético Nacional, también entregaron más detalles del ofrecimiento del América.

“Hay un equipo en específico que le presentó una propuesta. Es un proyecto deportivo de dos, tres años, para que juegue con Miguel Ángel Borja”, explicaron.

Para ser precisos en la información, las Águilas “están tentando” a Marlos con más dinero y tiempo.

Marlos Moreno y Alfredo Morelos celebran ante el Cali. Foto: Colprensa

Haber sabido esto hizo que el delantero tuviera una comunicación con las directivas de Atlético Nacional para manifestarles lo que estaba ocurriendo. Ante esto, la cúpula del Verde se movió con un plan.

“Comunicación con Atlético Nacional que le presentó oferta para que se quede para la Copa Libertadores, por pedido de Lucas González y Alexis Henríquez”, manifestaron en Clásico paisa, dando un parte alentador a los hinchas que desean que Moreno se quede.

Cabe resaltar que Atlético Nacional hará sus máximos esfuerzos, pero es posible que en México le ofrezcan más dinero y tiempo, lo que haría complejo que los colombianos retengan a su figura.

Renacer en casa para Morelos

Regresó a Atlético Nacional el 28 de julio de 2025, nueve años después de su salida al Manchester City. El extremo antioqueño firmó contrato hasta diciembre de 2026, tras quedar libre del Tenerife de España.

Su segundo ciclo comenzó con el reto de recuperar el nivel que mostró en 2016, cuando fue una de las figuras del equipo campeón de la Copa Libertadores. La adaptación no fue inmediata: el futbolista tuvo lesiones y recibió dos expulsiones consecutivas en competencias de Liga y Copa, según relató en septiembre de 2026.

En cifras, Moreno acumula 56 partidos, ocho goles y cuatro asistencias desde su regreso.

Hasta septiembre de 2026, el atacante manifestaba que su objetivo era ganar la estrella 19 con Nacional y descartó que su prioridad fuera salir del club.

Luego de haber aparecido la MLS y el América de México, el panorama puede cambiar de cara al futuro cercano.