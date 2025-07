Marlos Moreno rompe el silencio de su llegada a Atlético Nacional: furor por lo dicho en vivo

Por Jorman Campuzano se hizo un esfuerzo para retenerlo, al igual pasó con Marino Hinestroza, quien no fue vendido, pues Nacional se paró en la raya de una venta en 8 millones de dólares.

Se trata de Marlos Moreno , de 28 años apenas, quien ha sido un verdadero trota mundo, pero que no ha terminado por consolidarse tras su salida de Colombia.

En una entrevista otorgada este 21 de julio, este fue claro: “En estos momentos soy jugador libre y no tengo representante”.

“Nadie de Nacional me ha llamado y no he tenido contactos”, dijo, llamando la atención de las directivas del rey de copas.