Karoll Márquez reaccionó a mensaje de Iván Cepeda hablando de la “minoría” de Abelardo De La Espriella: “Manda huevo”

El senador Iván Cepeda reaccionó a las movilizaciones convocadas por sectores del petrismo y organizaciones de izquierda el pasado miércoles 15 de octubre.

Las manifestaciones se desarrollaron en Bogotá y otras ciudades del país, donde algunos ciudadanos expresaron su rechazo al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y expusieron diferentes inconformidades.

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Aunque las concentraciones no reunieron grandes multitudes, las jornadas generaron atención en varios puntos del territorio nacional.

Bogotá fue uno de los principales escenarios de las protestas, en las que también estuvo presente el expresidente Gustavo Petro, quien acompañó las actividades programadas en la capital.

Tras las movilizaciones, Cepeda utilizó su cuenta de X para referirse a lo ocurrido y cuestionar al mandatario y a su administración. Sus declaraciones se sumaron al debate político que surgió alrededor de las marchas y de los mensajes que distintos sectores han planteado frente a las decisiones del Gobierno nacional.

“LA ‘MINORÍA’ DE ABELARDO. Ayer tuvo lugar la primera demostración multitudinaria y contundente de la oposición en Colombia. En 100 ciudades y municipios del país, la ciudadanía y las organizaciones sociales hicieron presencia masiva. Calles y plazas se llenaron. ¿Cuál fue la reacción de De la Espriella? Tres de las actitudes que hacen que un gobierno fracase: negación, represión y arrogancia", escribió en su cuenta.

“Habrá entonces que seguir profundizando y ampliando la movilización del pueblo colombiano para defender sus derechos. Y si la ceguera de la soberbia gubernamental persiste llegar hasta el paro general”, dijo, reforzando el número de marchantes.

No obstante, este mensaje hizo eco en algunos usuarios, quienes no se contuvieron y reaccionaron en contra del excandidato presidencial.

Uno de los que se pronunció fue Karoll Márquez, quien le contestó al post y se mostró irónico con respecto a lo que dijo. El actor no dudó en burlarse, tirándole un ácido comentario.

“Manda huevo jajajajjaja decir ‘la minoría’”, escribió.