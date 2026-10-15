Murió Germán Quintero, querido actor y artista colombiano, a los 72 años

La industria de la televisión colombiana está de luto, tras confirmarse la muerte de Germán Quintero, famoso actor colombiano. La noticia fue revelada en la mañana del 15 de octubre, despertando todo tipo de reacciones en amigos, seguidores y familia.

El artista, que ubicó su rostro en la farándula colombiana, fue despedido por sus seres amados, quienes se encargaron de confirmar la información ante algunas especulaciones.

Alejandra Quintero Sinisterra, su sobrina, fue la encargada de compartir una dolorosa publicación, dándole una sentida despedida al artista que marcó a millones de personas. En el post, la mujer agregó varias imágenes de su progenitor, describiéndolo como una persona única y especial.

“Germán Quintero Laverde, inmortal, único e intransferible e irrepetible. 1956-2026″, escribió la fotógrafa en el post, donde agregó un corazón rojo.

Según El Tiempo, fuentes cercanas a la familia indicaron que el famoso presentó complicaciones de salud.

Germán Quintero es recordado por una amplia trayectoria artística, abriéndose paso en la televisión latina con su participación en producciones como Sueños y espejos (1994), Cara o sello: Dos rostros de mujer (1995), Montecristo (2007), Pasión de Gavilanes (2021) y Escobar, el patrón del mal (2012).

Estos dos últimos mencionados fueron de los más famosos que realizó, logrando construir una sólida huella en el mundo artístico de Colombia.