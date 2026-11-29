Jennifer Barreto vive un momento especial. La puertorriqueña de 27 de años se convirtió en Miss Universo 2026 y ha contado con el apoyo de su esposo y de su hija durante el camino que la llevó a la corona. Su historia familiar ha llamado la atención, pues es la primera mujer casada y con hijos que obtiene el título.

Jennifer Barreto, de Puerto Rico, es la nueva Miss Universo 2026: reviva el minuto a minuto de la coronación

Su pareja es Yan Carlos Barreto Calderón, un sargento del Ejército de Estados Unidos que, al igual que la reina de belleza, nació en Puerto Rico. De acuerdo con información de Marca US, el hombre forma parte de la 101.ª División Aerotransportada.

Aunque mantiene un perfil bajo y suele mantenerse lejos de los reflectores, Yan Carlos ha acompañado a Jennifer en su recorrido por los concursos de belleza. También ha compartido con ella momentos importantes, como las celebraciones por sus triunfos en Miss Universo Puerto Rico y en el certamen internacional.

Jennifer y Yan Carlos tienen una hija llamada Penélope, quien nació en 2019. La niña ha estado cerca de su mamá durante la preparación para el concurso y se ha convertido en una de sus principales motivaciones.

La nueva Miss Universo ha hablado del respaldo de sus seres queridos y del papel que han tenido mientras ella cumple sus metas. Así, su participación en el certamen estuvo marcada por la preparación sobre el escenario y la compañía de su esposo y de su hija.

Pero la trayectoria de Barreto va más allá de los concursos de belleza. La puertorriqueña cuenta con formación académica en psicología y trabajo social, además de estudios de posgrado en ambas áreas.

Su preparación profesional incluye especialización en temas como intervención en situaciones traumáticas, protección infantil, violencia doméstica y prevención del suicidio.

Estos conocimientos hacen parte de una faceta menos conocida de la reina, que combina su carrera en el mundo de la belleza con intereses vinculados al bienestar y el acompañamiento de otras personas.

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La historia de Jennifer Barreto ha despertado interés por su coronación y por su vida familiar. Mientras disfruta este nuevo capítulo, la nueva soberana de la belleza universal cuenta con el apoyo de Yan Carlos y Penélope, quienes han estado presentes durante su recorrido hasta alcanzar uno de los títulos más reconocidos del mundo de los concursos de belleza.