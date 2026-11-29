La celebración por el regreso de Deportes Quindío a la primera división —tras cuatro años de ausencia y luego de superar 3-1 en el marcador global a Boca Juniors de Cali— quedó envuelta en polémica por la difusión en redes sociales de un video grabado en el camerino.

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En las imágenes, que circularon en medio de la alegría por el ascenso, se observa a un futbolista fumando dentro del vestuario junto a personas ajenas al plantel que bailan y consumen bebidas, sin que se precise si son alcohólicas.

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El registro correspondería al lateral Jaminson Sandoval, quien al exhalar humo pronuncia la frase “La chimenea Sandoval” y luego expresa: “Muchachos, ya estoy desbastado, ya no sirvo para nada”, lo que despertó suspicacias sobre un posible alto grado de alcohol.

Detalles del video en el vestuario y reacciones

El supuesto episodio contrastó con el festejo deportivo del conjunto cuyabro y provocó todo tipo de reacciones en redes sociales y en el entorno del fútbol.

Según el registro audiovisual divulgado, Sandoval aparecería fumando al interior del camerino mientras terceros participan en el festejo bailando y tomando bebidas.

La expresión “Muchachos, ya estoy desbastado, ya no sirvo para nada”, emitida supuestamente por el lateral, alimentó comentarios sobre el estado en el que se encontraba tras el partido.

Hasta el momento, no se conoce ningún pronunciamiento por parte del Deportes Quindío, ni del jugador que está inmerso en la polémica; por tal razón, se espera que salgan a declarar para aclarar lo sucedido en el camerino del estadio Centenario de Armenia.

SEMANA se abstiene de compartir el video e imágenes relacionadas con el hecho, debido a ser un contenido que podría fomentar el consumo de alcohol y drogas.

El contexto deportivo del ascenso cuyabro

En lo futbolístico, Deportes Quindío cerró la temporada como campeón del segundo semestre y líder absoluto de la reclasificación con 80 puntos bajo la conducción de Harold Rivera.

Tras quedar cuarto en el todos contra todos del clausura detrás de Independiente Valle del Cauca, Real Cundinamarca y Tigres, el equipo ganó el grupo B por un punto sobre Real Cartagena y disputó la final ante Boca Juniors de Cali, pese a la polémica por la presencia de Hernando Ángel como dueño de ambos clubes.

El cuadro quindiano ganó la ida con doblete de José Lloreda y selló el ascenso en el Estadio Centenario de Armenia con un empate 1-1 —también con gol de Lloreda— para el 3-1 global, mientras Envigado y Real Cartagena jugarán la próxima semana por el otro cupo a la ‘A’.