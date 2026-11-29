El periodista Juan Felipe Cadavid sorprendió al revelar una inédita anécdota de lo que vivió hace algunos años con Cristiano Ronaldo, cuando este todavía jugaba en el Real Madrid.

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En medio del programa La FM más fútbol, estaban hablando de la comparación entre el portugués y Lionel Messi. “No puedo juzgarlos ni para bien ni para mal”, dijo el comunicador.

Tras esto, recordó lo que hizo el entonces número 7 una vez que viajó a España en medio de la incertidumbre que había por la lesión de Radamel Falcao García, que finalmente lo dejó por fuera del Mundial de Brasil 2014.

“Falcao se lesiona, nosotros hacemos el cubrimiento en Porto que es donde lo operan y ahí hablo con Jorge Méndez, ya lo conocía por otra entrevista a Falcao”, relató.

En ese momento, según dijo, aprovechó para pedirle ayuda para entrevistar a Ronaldo. El representante le dijo que era muy difícil y prácticamente imposible.

Sin embargo, después se le acercó y le mencionó que el delantero tenía una sesión de entrevistas en Valdebebas, donde se encuentra la ciudad deportiva del Real Madrid, y le comentó que si el canal lo enviaba, él le ayudaba a ingresar y estando allá tenía que gestionar la entrevista.

“Fuimos a Valdebebas y Cristiano pasa por el lado 45 minutos después de estar nosotros en la sala de espera. Jorge Méndez me presenta a Cristiano, él me pregunta por Falcao, yo le contesto pero no soy capaz de decirle lo de la entrevista”, contó.

El portugués siguió su camino y Méndez, por su parte, le preguntó a Cadavid por qué no le dijo nada, el periodista le confesó que se bloqueó y no fue capaz.

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Afortunadamente, el cinco veces ganador del Balón de Oro volvió a pasar y fue entonces cuando el comunicador se atrevió a decirle lo de la entrevista para hablar de Falcao. “Los tipos que estaban detrás dijeron que era imposible, que tenía la agenda ocupada”, indicó.

“Cristiano se voltea y les dice: ‘Falcao es mi amigo’. Me dijo: ‘Me puedes hacer tres preguntas’ y me lleva a un cuarto”, agregó.

Cristiano Ronaldo. Foto: Anadolu via AFP

Allí, Juan Felipe logró hablar con el astro del fútbol y tomarse una foto.

En cambio, según contó, con Messi las cosas han sido totalmente distintas. “Lo buscamos mucho, nos puso dos o tres citas, pero nunca cumplió”, complementó.