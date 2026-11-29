Para este domingo, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.

¿Problemas de pareja o golpe de suerte? Nana Calistar comparte el horóscopo de los 12 signos para este 28 de noviembre

Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.

Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.

Horóscopo de Nana Calistar para este domingo 29 de noviembre de 2026

Aries

“Si tu pareja te dijo que ya no hablaba con alguien y luego menciona que platicaron la semana pasada, pregúntale cuándo retomaron el contacto. Tienes derecho a pedir una explicación cuando algo no te cuadra”.

Tauro

“Si alguien que apenas conoces te pide el código de la puerta para dejarte algo, dile a qué hora puedes recibirlo. Si no alcanzan a verse, que lo deje con alguien de confianza. ya sé que quieres ahorrarte la vuelta, pero luego repartes el código como si fueran volantes y ni te acuerdas de quién lo tiene”.

Géminis

“Podrían decirte que la pareja de una amistad besó a alguien más. Antes de contarle, pregunta si quien te lo dijo lo vio con sus propios ojos. Si nomás se lo platicaron, ahí déjalo”.

Cáncer

“Podrían invitarte a cantar en una función del barrio. Si siempre has querido subirte a un escenario, acepta y ensaya una canción que ya te sepas. Empieza con la que cantas a todo pulmón cuando nadie te oye”.

Leo

“Si alguien de otra ciudad te coquetea por mensajes, propón una llamada. Así sabrás si a los dos les interesa conocerse mejor. Mucho beso por escrito, criatura. A ver qué tal la plática...”.

Virgo

“Tu pareja dejó de hablar de vivir juntos y tú ya pensaste que se arrepintió. Pregúntale qué le preocupa. Puede que solo le falte saber cómo van a pagar la renta entre los dos”.

Libra

“Si siempre eres tú quien cruza media ciudad para ver a tu ligue, pídele que esta vez vaya a verte. A ver si también tiene ganas de verte cuando le toca hacer el viaje”.

Escorpio

“Si una amistad cancela la salida, haz un plan más sencillo con quien todavía pueda ir. Querías ir al pueblo por barbacoa. También puedes desayunar rico cerca de casa y aprovechar tu domingo”.

Sagitario

“Si tu pareja te dice ‘haz lo que quieras con el domingo’, dile que tú sí tienes ganas de pasar la tarde juntos. Puede que solo te haya querido dejar escoger el plan. Con una pregunta se ahorran el pleito y hasta les queda tiempo para salir”.

Capricornio

“Podría quedar un lugar libre en el bazar donde querías vender. Pregunta cuánto cuesta y hasta qué hora puedes confirmarlo. Si el precio te conviene y ya tienes mercancía lista, aparta tu lugar”.

Acuario

“Podrían invitarte a otra ciudad para mostrar tu trabajo. Pregunta cuánto tiempo tendrás un ejemplo que puedas explicar en pocas palabras. Ya habrá tiempo de contar cómo empezaste desde la primaria”.

Piscis

“Si alguien te pide precio por tu trabajo, calcula cuánto vas a tardar y da una cifra. Si quiere pagar menos, ofrece un encargo más sencillo. El ‘ahí me das lo que quieras’ te deja trabajando completo y cobrando a medias”.