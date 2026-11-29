Una caída con varios implicados en el inicio —entre ellos David Alonso— marcó el arranque del cierre de temporada del Mundial de motociclismo en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, durante el Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

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El incidente se produjo en el comienzo de la carrera, cuando se registraron caídas con diversos pilotos accidentados, incluido David Alonso, en una jornada decisiva para las definiciones del campeonato.

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En paralelo, la cita final en Valencia coronó a Manu González (Kalex) como campeón mundial de Moto2 por apenas 2,5 puntos y dejó a David Almansa (KTM) como ganador de la última prueba de Moto3.

El incidente inicial con David Alonso y el desenlace en Cheste

El comienzo de la prueba quedó signado por una caída con varios accidentados en la que se vio involucrado David Alonso, en medio de una jornada de máxima tensión en la vigésima segunda y última fecha del Mundial.

En Moto2, la lucha por el título enfrentó a Manu González e Izan Guevara (Boscoscuro), con un inicio accidentado en la curva 2 donde cayeron seis pilotos —entre ellos Alonso López, Iván Ortolá, Dani Holgado y Alberto Ferrández— y posteriores movimientos en carrera.

¡LARGADA Y CAÍDA MÚLTIPLE EN EL INICIO DE MOTO2! 😱 Escrig largó muy bien y pasó al frente, pero detrás suyo hubo una caída con varios accidentados, entre ellos David Alonso. 😔 🖥️ Sigue todo el MotoGP por ESPN en el Plan Premium de Disney Plus. https://t.co/jG7KCynJTI — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) November 29, 2026

A cuatro vueltas del final, el neerlandés Collin Veijer (Kalex) superó a Guevara, quien no pudo devolverle el adelantamiento por problemas de estabilidad en su moto y quedó cuarto, permitiendo que González sellara el título de Moto2 con un quinto puesto por 2,5 puntos de ventaja.

Podio de Moto2 y cierre de Moto3 con David Almansa

El podio de la carrera de Moto2 en Cheste lo encabezaron el australiano Senna Agius (Kalex) y el español Alex Escrig (Forward), acompañados por Collin Veijer en el tercer lugar.

En Moto3, David Almansa firmó su quinta victoria de 2026 y lideró un podio español junto a Álvaro Carpe (KTM), segundo tras un adelantamiento en la última curva, y al campeón del mundo Máximo Quiles (KTM).

También sumaron puntos en Moto3 Brian Uriarte (cuarto), Adrián Fernández (séptimo), Jesús Ríos (octavo), Adrián Cruces (noveno) y Joel Esteban (décimo), mientras David Muñoz no completó la carrera.

*Realizado con información de EuropaPress*