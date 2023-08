Este es David Alonso, el primer colombiano en ganar una carrera del Mundial de Moto GP

Colombia vivió una jornada de júbilo en un deporte en el que no es acostumbrado tener éxitos, ya que David Alonso se quedó con el triunfo en el Gran Premio de Gran Bretaña, del Moto GP.

El grupo principal de perseguidores no le dio pie al colombo-español de extender la distancia junto al turco Deniz Öncü, por lo contrario, fue Holgado el que se montó en el primer puesto de la carrera, mientras que Masiá estaba a unos lejanos 10 segundos del grupo puntero.

El récord del colombiano

“La sensación es asombrosa. El sábado estaba mal porque perdí mucho. Sabía que iba a ser difícil. Pero esta mañana, cuando me levanté, pensé: ‘Vamos David, puedes hacerlo’. Así que solo me enfoqué en la carrera y cuando faltaban dos curvas pensé que iba a suceder. Es una victoria impecable para el equipo, que trabajó mucho, para mi familia y mis amigos. Es increíble, no tengo palabras”, dijo Alonso, que puso a sonar por primera vez el himno colombiano en el Mundial de Motociclismo.