Revolcón en las pensiones: estos son los drásticos cambios en el sistema tras la aprobación de la reforma de Petro en el Congreso. ¿Se caerá en la Corte Constitucional?

Vieron la oportunidad

Varios congresistas criticaron que con esa jugada del Gobierno se pasó por alto a la Cámara. Una de las razones por las que no querían ir a conciliación era porque sabían que no tenían los votos para ese trámite y se les enredaría la reforma en la puerta del horno. El mismo Racero reconoció que en el Senado podrían tener complicaciones con el presidente Iván Name.

A su vez, Jerome Sanabria, la joven estudiante que ha adquirido reconocimiento en redes sociales por sus posiciones en contra de las reformas del Gobierno, aseguró estar dolida por la aprobación de la reforma. “Es una derrota a todo el trabajo que hemos venido haciendo, a la pedagogía que he estado haciendo en videos para explicarle a la gente que esta reforma no perjudica a los ricos, sino a mi generación y a la gente de más escasos recursos”, dijo en su cuenta de X.

Crea el sistema de pilares

Nuevo régimen de transición

Con el fin de proteger las expectativas legítimas de los afiliados al sistema de pensiones, toda reforma en este campo viene con un régimen de transición y la del Gobierno Petro no es la excepción. Así, los hombres que tengan 900 semanas cotizadas (unos 18 años) al momento de la entrada en vigencia de la reforma y las mujeres con 750 semanas (unos 15 años) tendrían derecho a pensionarse con las condiciones actuales, es decir que si están en los fondos privados no tendrían que pasarse a Colpensiones, pues no les aplicaría el sistema de pilares. De todas maneras, si consideran que el cambio les favorece, también lo podrían hacer como está establecido en la ley: diez años antes de la edad de pensión. En Colpensiones seguirían recibiendo el subsidio que les da el Estado a todos los pensionados que cumplan los requisitos y que consiste en una mesada equivalente al promedio de los últimos diez años de trabajo. Quienes no estén en el régimen de transición, independientemente de su salario, les darán máximo 2,3 salarios mínimos más lo que alcancen a ahorrar en el fondo privado, lo cual suele ser bastante bajo, pues no hay ningún subsidio.