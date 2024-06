Así fue la fría confesión del mayordomo que asesinó a Dr. Velásquez y a su novia: “Nos queríamos mucho, yo fui quien los mató”

El hoy capturado explicó todo lo que habría sucedido antes y después del doble homicidio. Ese día, Dr. Velásquez sostuvo una reunión con tres personas hasta la madrugada, posteriormente se quedó con el mayordomo y allí empezaron a hablar los dos. En un punto, el productor musical le dijo que su mamá, es decir la progenitora del presunto asesino, no podía seguir viviendo en una finca debido a problemas que estaba teniendo con su pareja.

“Me dijo que la abuela, o sea, mi madre, no podía seguir viviendo más allá en la finca. Yo le pregunté por qué y él me dijo que Sofía le había dicho que mi mamá la trataba mal (...) Daniel Alejandro comenzó a enojarse y me dijo ciertos improperios, refiriéndose a la señora Blanca”, manifestó el fiscal Franco.