David Alonso salió a volar de la moto tras impactante accidente en el GP de Indonesia: video muestra todo

El hispanocolombiano sufrió un aparatoso accidente en el Circuito Urbano Internacional de Mandalika, donde se corrió el Gran Premio de Indonesia de Moto 2.

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Había gran optimismo, ya que el piloto tuvo una gran actuación el pasado viernes durante la ronda de clasificación, logrando el tercer lugar. Sin embargo, la expectativa se acabó tras lo que sucedió al inicio de la carrera.

Alonso largó en la tercera posición y tuvo un buen arranque, pero todo cambió en la primera curva. En ese momento, David Muñoz lo pasó y, con el objetivo de evitar algún golpe, el colombiano tocó el freno, fue entonces cuando fue su compañero Dani Hidalgo le tocó la rueda trasera y por eso terminó volando del vehículo de dos ruedas.

David dio varias vueltas por los aires y finalmente aterrizó de manera aparatosa en el suelo. Al tiempo, Hidalgo, el estadounidense Joe Roberts y el neerlandés Collin Veijer también cayeron de sus motos tras resultar involucrados en la colisión.

Se vivió gran dramatismo en ese momento, el hispanocolombiano se tomó de inmediato la muñeca, sufrió un gran impacto en esa zona. La Dirección de la Carrera, de inmediato, decidió levantar la bandera roja y los demás pilotos regresaron a los boxes.

Afortunadamente, David Alonso no necesitó de ayuda para dirigirse hasta donde su equipo, aunque se le vio muy desorientado, despertando gran preocupación.

Por su parte, la motocicleta quedó totalmente destruida debido a los impactos que sufrió con el suelo tras la caída.

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La frustración se apoderó del hispanocolombiano, que rompió a llorar debido a que no pudo salir nuevamente a la pista, por lo que parte de su equipo ayudó a que se calmara.

A través de un comunicado, Aspar Team precisó que el piloto sufrió una contusión pulmonar tras el fuerte golpe, pero afortunadamente se encuentra fuera de cualquier peligro.

Finalmente, la carrera se reanudó e Izan Guevara se llevó la victoria, logrando estar en el podio por tercera vez de manera consecutiva.